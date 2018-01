Pech für Melsunger EM-Duo: Torwart Simic verletzt, Maric gestrichen

Zagreb. Schlechte Nachrichten für ein Melsunger EM-Duo: Während Kreisläufer Marino Maric von Kroatiens Nationaltrainer Lino Cervar zunächst aus seinem EM-Aufgebot gestrichen wurde, muss Montenegro am Samstag im Auftaktspiel gegen Deutschland (17.15 Uhr/ZDF) auf Stammkeeper Nebosja Simic verzichten.

Der 24-Jährige von Bundesligist MT hat im Training eine Wadenblessur erlitten und muss pausieren, könnte aber auch länger ausfallen (HNA-Interview mit Simic hier).

Montenegros Topstar Vuko Borozan (23) von Champions-League-Sieger Skopje wird sogar bis in den Februar ausfallen. Er hat sich bei einem Verkehrsunfall an einem Oberschenkel verletzt. MT-Kreisläufer Marino Maric, der bis in den Dezember verletzt war, muss bei Kroatiens Heim-EM zunächst dem Magdeburger Zeljko Musa und Routinier Igor Vori (37) den Vortritt lassen. (dpa/sam)

