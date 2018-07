Melsunger Backs und Ignatow ohne Tore beim 22:22 gegen Schweden

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem 22:22 (13:12) gegen den WM-Fünften Schweden in die Europameisterschaft der Junioren U20 gestartet.

Das Team mit Dimitri Ignatow und Fin Backs von der MT Melsungen hatte im slowenischen Celje in Rückraum-Mann Hendrik Schreiber (8 Tore) von der HSG Wetzlar einen überragenden Spieler.

Noch am vergangenen Samstag beim letzten Test gegen eben diese Schweden (31:31) in Kaloundborg (Dänemark) hatten der aus Hann. Münden stammende Linksaußen Backs (7) und der Fulda-brücker Rechtsaußen Ignatow (4) ein Drittel aller Treffer der DHB-Auswahl markiert.

Diesmal scheiterten die Deutschen aber in einem erneut dramatischen Duell am starken Torwart Mans Langren und ihrer schwachen Trefferquote. Acht Minuten vor Schluss erzielte Schreiber mit dem 22:20 schon das letzte Tor des Teams, das fünf Sekunden vor Schluss den bitteren Ausgleich kassierte.

Das von André Haber als Nachfolger von Erik Wudtke (jetzt U 18) und Klaus-Dieter Petersen betreute Team der Jahrgänge 1998/99 hatte vor zwei Jahren bei der U-18-EM in Kroatien die Bronzemedaille gewonnen und 2017 bei der U-19-WM in Georgien den neunten Platz belegt. Entsprechend hoch gesteckt sind nun die Vorgaben: „Unser Ziel ist - wie bei jedem Großturnier egal welches Teams - der Halbfinaleinzug“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. „Aber noch wichtiger ist die langfristige Entwicklung der Spieler mit Blick auf die A-Nationalmannschaft.“

Die weiteren Vorrundenspiele bestreiten die Deutschen in Gruppe A in Celje schon am heutigen Freitag gegen Rumänien und am Sonntag gegen Island, jeweils um 13 Uhr. Alle Partien der DHB-Auswahl sind zu sehen als Internet-Livestream auf www.dhb.de/u20mlive, alle EM-Spiele gibt es auf ww.ehftv.com. (sam)