Kommentar zum Trainerwechsel der MT Melsungen: Das Ende einer Ära

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich am Freitag überraschend von Trainer Michael Roth getrennt und Heiko Grimm als Nachfolger eingesetzt. Dazu ein Kommentar von Sportredakteur Björn Mahr.

Als Michael Roth am 24. Oktober 2010 als neuer Melsunger Handball-Trainer präsentiert wurde, war es keine Überraschung mehr. Sein Engagement an der Fulda hatte sich angekündigt. Dass er am 5. April 2018 bei der MT gehen muss, war dagegen in keiner Weise absehbar. Roth war das Gesicht dieses Vereins – eine Entlassung unvorstellbar. Nun hat sich der Bundesligist bereits zwei Jahre vor Ablauf des Vertrages getrennt und damit auf die enttäuschende sportliche Situation reagiert.

Der Schritt ist insofern nachvollziehbar, als dass es Roth trotz prominenter Verstärkungen vor dieser Saison nicht gelungen ist, das Team auf eine höhere Stufe zu bringen. Der Weg Richtung Champions League – das ist das mittelfristige Ziel – wurde gefühlt zuletzt eher größer denn kleiner. Melsungen steckt in seiner Entwicklung fest – und dafür trägt der Trainer die Verantwortung.

Der Abgang Roths tut dennoch weh, weil dieser Mann einen anderen Abschied verdient gehabt hätte. Ohne ihn wäre die MT nicht das, was sie heute ist: eine der besten Mannschaften der Bundesliga. Ohne ihn wäre die MT nicht eine deutschlandweit bekannte Marke. Roth hat wichtige Strukturen geschaffen. Der Klub ist nicht nur im Männer-, sondern durch seinen immensen Einsatz im Nachwuchsbereich deutlich professioneller geworden. Seine Verdienste waren vielfältig. Mit Roths Abgang geht eine Ära zu Ende.

Nun hat Nachfolger Heiko Grimm die Aufgabe, mit dem Team den nächsten Schritt zu machen und in zwei Jahren, an das Tor zur Königsklasse zu klopfen. Aber auch kurzfristig wird er einiges leisten müssen. Grimm muss dafür sorgen, dass die Leistungen der Mannschaft stabiler werden. Nur dann ist ein versöhnlicher Abschluss dieser Serie möglich.

