Olympia 2021/Handball: Argentinien gegen Deutschland im Live-Ticker - DHB-Team unter Zugzwang

Deutschland steht beim Handball-Turnier von Olympia 2021 unter Druck. Gegen Argentinien sollte besser ein Sieg her. Das Spiel im Live-Ticker.

Olympia 2021/Handball: Argentinien - Deutschland -:- (-:-), Montag, 4 Uhr (MEZ)

München/Tokio - Seit dem EM-Sieg 2016 warten die deutschen Handballer bei einem großen Sportevent auf einen Sieg. Bei Olympia 2021 in Tokio soll endlich wieder eine Medaille her. Doch zum Start ins olympische Handballturnier gab es für das DHB-Team eine denkbar knappe Niederlage gegen die Top-Nation Spanien (27:28).

Dennoch: Deutschland lieferte dem amtierenden Europameister einen starken Kampf und wusste durchaus zu überzeugen. Und: Im Vergleich zur Handball-WM 2021 in Ägypten, bei der das DHB-Team nur den zwölften Platz belegt hatte, ist der deutsche Kader wohl besser besetzt. So sind unter anderem Abwehrchef Hendrik Pekeler und Rückraumshooter Steffen Weinhold (beide THW Kiel) diesmal mit dabei.

Zur Erinnerung: Bei den Sommerspielen 2016 im brasilianischen Rio hatte die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Bronzemedaille gewonnen. Einzelne Spieler des heutigen DHB-Teams waren damals unter den Medaillengewinner: Kapitän Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), die Torhüter Andreas Wolff (Vive Kielce) sowie Silvio Heinevetter und Rückraumspieler Kai Häfner (beide MT Melsungen). Und was ist bei Olympia 2021 drin? Auch eine Medaille*?

Olympia 2021/Handball: Argentinien gegen Deutschland im Live-Ticker - Druck nach Pleite gegen Spanien

2013 hatte DHB-Vize Bob Hanning Gold als Fernziel ausgegeben. Und dieses Ziel trotz der schwachen Weltmeisterschaft im Frühjahr bekräftigt. „Unser Ziel geben wir uns selbst. Da kann keiner sagen, wir müssen eine Medaille holen“, erklärte dagegen Bundestrainer Alfred Gislason zum Start von Olympia 2021*. Nach der Pleite gegen die Spanier sollte in der Sechsergruppe gegen Argentinien im zweiten Vorrundenspiel (Montag, 4 Uhr, MEZ) nun besser der erste Sieg her. Ansonsten wird es auch in Japan sehr schnell sehr knifflig.

Verfolgen Sie das Gruppenspiel des DHB-Teams hier im Live-Ticker. (pm)