Deutschland - Ägypten heute im Live-Ticker: Kampf um Medaille! Enttäuschung schon vor Anwurf

Handball-Viertelfinale in Tokio

+ © José Méndez/Agencia EFE/Imago-Images Deutschland - Ägypten heute im Live-Ticker: Uwe Gensheimer will mit dem DHB-Team weiter um eine Medaille kämpfen. © José Méndez/Agencia EFE/Imago-Images

Das DHB-Team will bei Olympia 2021 in Tokio eine Medaille holen. Dafür muss im Viertelfinale mit Afrikameister Ägypten aber eine hohe Hürde genommen werden. Die Partie im Live-Ticker.

Deutschland - Ägypten -:- (-:-) Di., 13.45 Uhr im ZDF

Das DHB-Team möchte seinen Medaillentraum weiter träumen, dafür muss aber der Afrikameister geschlagen werden

Die Partie zwischen Deutschland und Ägypten im Live-Ticker

Deutschland - Ägypten -:- (-:-)

Deutschland: Ägypten:

München/Tokio - Das DHB-Team möchte es Frankreich und Spanien gleichmachen und ins Halbfinale bei Olympia 2021* einziehen. Die beiden Favoriten haben sich im Handball-Viertelfinale bereits durchgesetzt und stehen in der Runde der letzten vier.

Deutschland muss dafür aber eine große Hürde nehmen. Auf das Team von Bundestrainer Alfred Gislason* wartet Afrikameister Ägypten - ein unangenehmer Gegner* der erst einmal geschlagen werden muss. „Wir sind bereit für die K.o.-Phase und mental voll auf der Höhe“, sagt Youngster Juri Knorr: „Es ist ein Spiel, das entscheidet über mögliche Medaillenchancen oder den Weg nach Hause“.

Video: Medaillentraum lebt! Handballer im Olympia-Viertelfinale

Für einen DHB-Star ist das Turnier aber bereits jetzt schon beendet. Ersatzmann Tobias Reichmann muss laut dem Olympia-Reglement abreisen, was der Deutsche Handballbund am Montag bestätigte. Reichmann, der nur bei einer Verletzung im Laufe der Vorrunde hätte nachrücken können, gehört nicht mehr dazu.

„Mir war klar, was auf mich zukommt. Natürlich bin ich traurig und enttäuscht, dass die Olympischen Spiele für mich so verlaufen sind - nah dran, aber doch nicht richtig dabei", sagte 2016-Europameister Reichmann, der vor fünf Jahren in Rio mit dem deutschen Team die Bronzemedaille geholt hatte: „Unserer Mannschaft wünsche ich maximalen Erfolg und die Energie, in Tokio noch drei weitere Schritte zu gehen. Ich werde aus der Ferne die Daumen drücken." (smk)