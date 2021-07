Deutsche Handballer hoffen auf Olympia-Viertelfinale: Duell gegen Rekord-Weltmeister im Live-Ticker

Mega-Sport-Kracher live

Frankreich gegen Deutschland: Den ewig jungen Handball-Klassiker gibt es auch bei Olympia 2021 in Tokio. Verfolgen Sie die Partie des DHB-Teams am Mittwochnachmittag hier im Live-Ticker.

Olympia 2021*: Frankreich - Deutschland, Mittwoch, 14.30 Uhr (MEZ)

Die deutschen Handballer kämpfen gegen den Rekord-Weltmeister um den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale.

Verfolgen Sie das dritte Spiel des DHB-Teams bei den Sommerspielen in Tokio hier im Live-Ticker.

Frankreich - Deutschland -:- (-:-), Mittwoch, 14.30 Uhr (MEZ)

Tokio - Es geht mindestens um das Viertelfinale und bestenfalls um eine günstige Ausgangslage für die K.o.-Runde im Kampf um die Medaillen bei Olympia 2021*. Die deutschen Handballer treffen an diesem Mittwochnachmittag (14.30 Uhr, MEZ) in der Halle Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō auf Rekordweltmeister Frankreich. Es ist ein echter Kracher in der Vorrunde des olympischen Handballturniers in Tokio.

Olympia/Handball: Frankreich gegen Deutschland im Live-Ticker - DHB-Team will ins Viertelfinale

„Die Franzosen haben auf jeder Position überragende Spieler, da kommt ein großes Kaliber auf uns zu“, sagte DHB-Kapitän Gensheimer vor dem Match: „Wir sind aber selbstbewusst genug um zu wissen, dass wir mit einer guten Leistung auch gegen Frankreich die Chance haben, zwei Punkte zu gewinnen.“ Deutschland will endlich wieder einen Sieg gegen die Franzosen. Bei großen Turnieren gab es zuletzt zwei knappe Niederlagen im Olympia-Halbfinale 2016 und im kleinen Finale der WM 2019 sowie ein Unentschieden in der Vorrunde derselben Weltmeisterschaft.

Die letzten Duelle bei großen Turnieren: Ergebnis: Handball-WM 2019, Spiel um Platz 3 Frankreich - Deutschland 26:25 Handball-WM 2019, Vorrunde Deutschland - Frankreich 25:25 Olympia 2016, Halbfinale Frankreich - Deutschland 29:28

„Wir sind nicht der Favorit, werden aber alles für einen Sieg geben. Das könnte ein Big Point werden. Alle sind hungrig“, meinte Bundestrainer Alfred Gislason vor der Partie: „Frankreich ist in einer super Verfassung, da müssen wir ein sehr gutes Spiel machen.“ Aber auch das DHB-Team ist gut in das Handballturnier bei Olympia 2021 reingekommen.

Einer denkbar knappen Pleite gegen Europameister Spanien (27:28) folgte ein klarer Sieg der deutschen Handballer in Japan gegen den Süd- und Mittelamerikameister Argentinien (33:25).

Bei einem Sieg gegen Frankreich wäre das Viertelfinale bei den Sommerspielen quasi sicher. Verfolgen Sie das dritte Vorrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Mittwochnachmittag hier im Live-Ticker.