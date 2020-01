Handball-EM im Live-Ticker: Wieder mit Boss Gensheimer - Deutschland fordert „Kaliber“ Spanien

Spanien gegen Deutschland: 2016 war dieses Duell das EM-Finale. Bei der Handball-EM 2020 geht es für das DHB-Team nun um die Zwischenrunde. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag hier im Live-Ticker.

nach Auftaktsieg bei Europameisterschaft gegen Titelverteidiger gefordert. Kapitän Uwe Gensheimer kehrt nach Roter Karte in deutsche Mannschaft zurück.

Trondheim - Ein „abgeschossener“ ZDF-Moderator Yorck Polus, ein „abgeschossener“ niederländischer Torwart samt Roter Karte gegen DHB-Kapitän Uwe Gensheimer, ein Blackout von Bundestrainer Christian Prokop vor fünf Millionen TV-Zuschauern - der Auftakt Deutschlands gegen die Niederlande (34:23) bei der Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich hatte wahrlich einiges zu bieten.

An diesem Samstag (18.15 Uhr) wartet in Trondheim mit Titelverteidiger Spanien jetzt ein „anderes Kaliber“ (Gensheimer). „Es war ein schwieriges Auftaktspiel, wir haben ein Stück weit zu viele Chancen ausgelassen und im Angriff zu viele Fehler gemacht“, sagte der 33-jährige Linksaußen nach dem mühevollen Kantersieg gegen die Niederlande und meinte: „Das müssen wir dringend und schleunigst verbessern, denn die Spanier sind ein anderes Kaliber.“

Spanien - Deutschland im Live-Ticker: Christian Prokop und Uwe Gensheimer warnen

Auch Bundestrainer Prokop warnte vor den Iberern, die 2016 nach einer Finalniederlage gegen das DHB-Team Vize-Europameister und 2018 Europameister geworden waren. „Die Mannschaft glänzt über Eingespieltheit. Man muss nur den Kader durchgehen: Barcelona, Barcelona, Paris und so weiter - da ist viel internationale Klasse drin“, erklärte der 41-jährige Ostdeutsche.

+ Eingeschworen: Bundestrainer Christian Prokop (Mi.) und das DHB-Team bei der Handball-EM. © dpa / Robert Michael

Im Spiel gegen die Holländer war dem deutschen Coach noch ein Fauxpas unterlaufen, als er bei einer Taktik-Ansprache vor laufenden TV-Kameras den jungen Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf) im Kader nicht erkannt hatte.

Spanien - Deutschland im Live-Ticker: DHB-Team schlug den Titelverteidiger 2016 im EM-Finale

„Das war relativ witzig. Vielleicht bin ich ein bisschen zu klein, sodass er mich nicht sieht. In der Regel kennt Christian meinen Namen“, meinte der 24-jährige Rechtsaußen zu der Szene.

Prokop erklärte, er sei in der Situation „ein bisschen trantütig“ gewesen. „Natürlich kenne ich den Namen von Timo. Ich wollte einen lockeren Spruch machen, einfach ein bisschen Auflockerung reinbringen.“

Locker wird es gegen die Spanier ganz und gar nicht werden. Die Topnation schlug zum Auftakt in die Handball-EM in Vorrundengruppe C Lettland souverän 33:22. Bei Deutschland macht dagegen der Rückraum Sorgen, Kai Häfner war mit fünf Treffern noch bester Schütze.

+ Ausgeknockt: Der niederländische Keeper Bart Ravensbergen durch den deutschen Kapitän Uwe Gensheimer bei der Handball-EM. © dpa / Robert Michael

Der Berliner Paul Drux, der wegen des Ausfalls von Martin Strobl (HBW Balingen-Weilstetten, Kreuzbandriss) die Spielmacher-Position bekleiden muss, kam nur selten zur Geltung und erzielte nicht ein einziges Tor.

Die Hoffnungen ruhen dagegen auf den beiden Torhütern Andreas Wolff (28) und Johannes „Jogi“ Bitter (37), die beide gut ins Turnier gestartet sind.

Spanien - Deutschland im Live-Ticker: Andreas Wolff spielt mit Spaniern in Kielce zusammen

Wolff, der im polnischen Kielce mit den Spaniern Angel Fernandez, Julen Aguinagalde sowie den Brüdern Daniel und Alex Dujshebaev zusammenarbeitet, sagte: „Ich kenne ein paar Spieler ganz gut, weil sie jetzt bei mir im Verein spielen.“

Kann er auch ihre Würfe parieren?

Spanien - Deutschland: Die voraussichtliche Starting-7 des DHB-Teams

Wolff - Reichmann, Häfner, Drux, Kühn, Gensheimer - Pekeler

