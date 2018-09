THW Kiel muss vorerst auf Marko Vujin verzichten

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in den kommenden Wochen auf seinen Rückraumspieler Marko Vujin verzichten.

Kiel - Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der 33-jährige Linkshänder bereits in der vergangenen Woche einem urologischen Eingriff in der Kieler Uniklinik unterzogen. „Ich werde in vier Wochen wieder in das Training einsteigen können und dann alles dafür tun, schnell wieder auf das Handballfeld zurückzukehren“, wird der Serbe auf der Homepage des Vereins zitiert. Der THW spielt am Donnerstag in der eigenen Arena gegen die MT Melsungen.

dpa