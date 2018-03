THW Kiel verlängert mit Niclas Ekberg: Rechtsaußen bleibt bis 2021

Kiel. Rechtsaußen Niclas Ekberg und der THW Kiel planen langfristig: Der THW hat den Vertrag des schwedischen Nationalspielers vorzeitig bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Der Vertrag wäre im Sommer 2019 ausgelaufen. "Kiel ist zu einer zweiten Heimat für meine Familie und mich geworden", wird der 29-Jährige in einer Pressemitteilung des Vereins kurz nach dem Anwurf des Spiels gegen die MT Melsungen zitiert.

"Wir fühlen uns hier richtig wohl, und ich darf jeden Tag meinen Traum leben, für diesen großartigen Club und die einzigartigen Fans spielen zu dürfen. Wir haben eine tolle Mannschaft, und ich freue mich, mit diesen Jungs weiterhin für den THW Kiel kämpfen und den Verein in eine gute Zukunft führen zu können. Kiel ist für einen Handballer etwas ganz Besonderes, Kiel macht einfach Spaß!"

Auch Viktor Szilagyi, Sportlicher Leiter des THW Kiel äußerte sich zur Verlängerung: "Niclas ist ein Weltklasse-Rechtsaußen. Und zudem eine Identifikationsfigur, die beständig ihre Leistung abliefert und wichtig für unsere Mannschaft ist. Wir freuen uns deshalb riesig, dass wir Niclas langfristig an den THW Kiel binden konnten. Das ist ein Signal für die Zukunft".

"Niclas hat sich in Kiel zu einem der weltbesten Rechtsaußen entwickelt. Er passt auch mit seiner Art einfach nach Kiel", sagte THW-Trainer Alfred Gislason.

Niclas Ekberg bestreitet aktuell mit dem THW Kiel seine sechste Saison in der Handball-Bundesliga. Er stieß im August 2012 nach der Insolvenz des dänischen Meisters AG Kopenhagen zur "Zebraherde" und gewann seitdem dreimal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DHB-Pokal mit den Kielern.

Der am 23. Dezember 1988 in Ystad geborene 1,91-Meter-Mann erzielte in bisher 299 Partien für den Rekordmeister 1079 Tore. Für die schwedische Nationalmannschaft, die mit Ekberg als Torschützenkönig 2012 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille errang und bei der Europameisterschaft in Kroatien 2018 ebenfalls Silber holte, traf der Rechtsaußen in 163 Spielen 672 Mal.

