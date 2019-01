Tolle Stimmung und rote Knöpfe: Das bleibt von der Handball WM 2019

Mehr als 900.000 Zuschauer jubelten den Mannschaften während der Weltmeisterschaft in den Arenen zu – das Interesse war mehr als deutlich erkennbar. Was sonst noch auffiel.

Stimmung im Team. Vor einem Jahr gab es einige atmosphärische Störungen in der deutschen Mannschaft – das Desaster von der EM in Kroatien. Während der Weltmeisterschaft trat sie als echte Einheit auf. „Die Stimmung ist so gut wie noch nie zuvor“, sagte der erfahrene Kreisläufer Patrick Wiencek.

Handball-Party in Köln. Nicht nur innerhalb des Teams war die Stimmung bestens, auch in den deutschen Arenen ging ordentlich die Post ab. Vor allem in Köln wirkte das Fahnenmeer und die besondere Lautstärke extrem beflügelnd auf die deutsche Mannschaft, die dort alle drei Hauptrundenspiele gewann.

+ Botschafter: Dominik Klein. © Matthias Balk/dpa

Einsatz der Botschafter. Pascal Hens hier, Pascal Hens da, Pascal Hens überall. Die Repräsentanten für die Heim-Weltmeisterschaft füllten ihre Rolle mit viel Leben aus. Neben Hens mischten sich vor allem Stefan Kretzschmar, Henning Fritz und Dominik Klein unter die vielen WM-Zuschauer – und gaben nicht nur Autogramme. Wie Klein an einem Nachmittag in Köln mit mehr als 10 000 Fans den Karnevals-Hit „Viva Colonia“ sang und in Hamburg vor ebenso vielen Zuschauern „In Hamburg sagt man tschüss“ anstimmte, das bleibt unvergessen. Apropos Klein: Als TV-Experte trug er dazu bei, dass die Übertragungen in der ARD hohen Unterhaltungswert hatte.

Koreas Mannschaft. Sie gehörten zu den emotionalen Momenten dieses Turniers: die Auftritte eines vereinten Teams aus Korea – noch dazu in einer Stadt wie Berlin, die selbst mal geteilt war. Mit einer Ausnahmegenehmigung durfte Korea 20 statt 16 Spieler nominieren. Als anstelle einer Hymne ein koreanisches Volkslied ertönte, hielten sich die Spieler an den Händen.

Auszeitknopf. Anfangs hatten die Mannschaften einige Probleme mit dem Buzzer. Weil der Auszeitknopf zu nah an der Wechselzone angebracht war und schon nach leichten Berührungen auslöste, gab es einige Unterbrechungen – ruhig mal beim deutschen Nationalspieler Steffen Fäth nachfragen. Seitdem die neue Einrichtung näher bei den Zeitnehmern platziert ist, waren keine größeren Zwischenfälle mehr bekannt geworden.

Bob Hannings Garderobe. Ein bisschen schrill, ein bisschen teuer: DHB-Vizepräsident Bob Hanning ist während der WM vor allem durch seinen außergewöhnlichen Modegeschmack aufgefallen. Einfaches Hemd und Sakko – nichts für den 50-Jährigen. Stattdessen sorgte er mit wild gemusterten Pullis für Aufsehen. „Ich kleide mich gern so. Ich werde mich nicht in irgendwelche Anzüge zwängen“, sagte Hanning der Zeitung Welt.

Knallharte Schiedsrichter. Die Unparteiischen waren während der Weltmeisterschaft angehalten worden, die sportlichen Vergehen härter zu ahnden. Und manches Zweigespann zog das auch knallhart durch, was bei den Mannschaften und Fans oft nicht gut ankam. Allein beim Halbfinalspiel Deutschland gegen Norwegen gab es zehn Zeitstrafen, davon sieben für die Deutschen. Das Fazit: Es wurde hart gepfiffen, aber nicht immer fair.

