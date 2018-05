Kampf um Europas Handball-Krone: Gensheimer und Klein dabei 

Bestreitet in der Arena in Köln sein letztes Spiel in der Handball-Königsklasse: der deutsche Linksaußen Dominik Klein vom französischen Vertreter HBC Nantes.

Kassel. Es hat etwas von offener französischer Handball-Meisterschaft. Beim Final Four der Champions League an diesem Wochenende in der Arena in Köln kommen drei von vier Startern aus Frankreich. Alles Wichtige zur Entscheidung in der Königsklasse.

• Die Teilnehmer:Neben Titelverteidiger Vardar Skopje (Mazedonien) sind noch Paris Saint-Germain, HBC Nantes und Montpellier HB dabei.

• Die Halbfinals: Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit der Partie Paris gegen Nantes. Ab 18 Uhr stehen sich Skopje und Montpellier gegenüber. Am Sonntag finden das Spiel um den dritten Platz (15.15 Uhr) und das Finale (18 Uhr) statt. • Der Favorit: Paris. 13 der 16 Saisonspiele in der Königsklasse gewann das Team von Coach Noka Serdarusic. •Die Stars:In Köln wird es eine Ansammlung sondergleichen geben. Paris tritt beim Vierer-Finale unter anderen mit Nikola Karabatic und Mikkel Hansen an. Skopje setzt auf Torwartlegende Arpad Sterbik und Spielmacher Luka Cindric. Bei Nantes ist Kiril Lazarow, ein Torjäger par excellence, zu beachten. Montpellier bietet vor allem die französische Nummer eins Vincent Gerard auf. • Die deutsche Beteiligung: Ein Verein aus der Bundesliga fehlt zwar in Köln, zumindest sind aber zwei deutsche Asse in der Arena im Einsatz: Die beiden Linksaußen Uwe Gensheimer (Paris) und Dominik Klein (Nantes) treffen direkt aufeinander. Klein beendet nach dieser Saison seine Karriere.