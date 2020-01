Weißrussland gegen Deutschland: Für das DHB-Team ist die erste Partie in der Hauptrunde in Wien gleich ein Endspiel um das Halbfinale bei der Handball-EM 2020. Verfolgen Sie das Spiel am Donnerstagabend hier im Live-Ticker.

Weißrussland - Deutschland -:- (-:-) , Donnerstag, 20.30 Uhr, in Wien

, Donnerstag, 20.30 Uhr, in Wien Das DHB-Team tut sich bei der Handball-EM 2020 sehr schwer.

tut sich bei der sehr schwer. Bundestrainer Christian Prokop unter Druck, Endspiel um das EM-Halbfinale.

Weißrussland - Deutschland -:- (-:-), Donnerstag, 20.30 Uhr, in Wien

Update vom 16. Januar, 12.58 Uhr: Die deutschen Handballer kämpfen am Donnerstagabend um wichtige Punkte in der Zwischenrunde. Auf dem Weg zum EM-Halbfinale heißt die erste Hürde Weißrussland.

Wie geht die Mannschaft von Christian Prokop mit den offensivstarken Osteuropäern um? Ein Sieg ist für die DHB-Auswahl Pflicht, um sich weiterhin Chancen auf die Vorschlussrunde auszurechnen. Währenddessen steht der Bundestrainer schon unter Druck - eine Analyse gibt es auf tz.de*.

Handball-EM im Live-Ticker: Für Deutschland geht es in Wien ums Halbfinale - Bundestrainer Prokop unter Druck

München/Wien - Die Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich ist in vollem Gange, da ist schon eine Diskussion um den Job von Bundestrainer Christian Prokop entbrannt.

Dabei geht es für Deutschland jetzt um die Rest-Chance auf das EM-Halbfinale. Den Anfang macht am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle das Hauptrunden-Spiel gegen Weißrussland.

Weißrussland - Deutschland: Für das DHB-Team geht es um das EM-Halbfinale

Insgesamt vier Spiele stehen in der Zwischenrunde an. In dieser ist für das DHB-Team die Devise klar: Die Mannschaft von Prokop muss jedes Spiel gewinnen, ansonsten war es das mit dem Semifinale bei der Europameisterschaft.

Doch bereits die erste Aufgabe hat es wahrlich in sich: Weißrussland gehört nicht zu den Top-Nationen, sucht sein Heil aber ausschließlich im Angriff und opfert dafür weitgehend die Abwehrarbeit, was sich in den bisherigen Ergebnissen manifestierte: 35:30 gegen Serbien und 36:27 gegen Montenegro. Einzig das 23:31 gegen Kroatien fiel aus der Reihe.

Die deutschen Kontrahenten in Zwischenrundengruppe I (in Wien):

1. Kroatien, +8 Tore, 2 Punkte

2. Spanien, +7 Tore, 2 Punkte

3. Österreich, +3 Tore, 2 Punkte

4. Tschechien, -3 Tore, 0 Punkte

5. Deutschland, -7 Tore, 0 Punkte

6. Weißrussland, -8 Tore, 0 Punkte.

In die Rechnung fließen alle Spiele mit ein, die die qualifizierten Teams bei der Handball-EM bislang gegeneinander bestritten haben - also auch das schwache 26:33 des DHB-Teams gegen Spanien in der Vorrunde.

Weißrussland - Deutschland: Der Druck auf Bundestrainer Christian Prokop steigt

Wegen emotionsloser Ansprachen im DHB-Team auf der Platte und einzelner umstrittener Personalentscheidungen, ist der Druck auf den Bundestrainer schon gestiegen.

„Man sieht, dass wir Defizite haben, und diese sind nicht unerklärbar“, meinte der 41-jährige Ostdeutsche vor der Partie in der Wiener Stadthalle: „Wir haben einige Absagen und müssen im Angriff unter Stresssituationen neue Lösungen finden, neue Leute in Verantwortung bringen.“

+ Unter Druck: Bundestrainer Christian Prokop bei der Handball-EM 2020. © dpa / Sascha Klahn

Druck kommt auch von außen, zum Beispiel von arrivierten deutschen Handballern der Vergangenheit. „Ich erhoffe mir mehr von den deutschen Leistungsträgern. Keiner von ihnen ist bisher in Idealform gewesen“, sagte zum Beispiel Henning Fritz bei t-online.de: „Sie selbst wissen am besten, was noch fehlt. Ob Uwe Gensheimer, Andreas Wolff oder Hendrik Pekeler. Sie alle können weitaus mehr, als sie bisher gezeigt haben.“

Weißrussland - Deutschland: Andreas Wolff oder Jogi Bitter im DHB-Tor?

Der Weltmeister von 2007 meinte weiter: „Es wäre gut, wenn der Bundestrainer Andi Wolff die Chance gibt, von Anfang an zu spielen. Er ist ein Typ, der präsent sein möchte und zeigen will, was er kann. Dann ist seine Motivation besonders hoch. Wenn der Bundestrainer sich klar hinter ihn stellt und ihm das Vertrauen schenkt, ist seine Position als Nummer Eins gestärkt.“

+ Deutsche Keeper: Andreas Wolff (li.) und Jogi Bitter bei der Handball-EM 2020. © picture alliance/dpa / Robert Michael

Ein Vorteil: Der 28-jährige Wolff kennt den besten Schützen der Weißrussen sehr gut, Artsem Karalek. Der Kreisläufer spielt gemeinsam mit Wolff beim polnischen Spitzenteam Vive Kielce.

Weißrussland gegen Deutschland: Jetzt geht es um das EM-Halbfinale. Wir sind am Donnerstagabend ab 20.30 Uhr live für Sie dabei.

