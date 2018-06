WM-Tickets für Melsunger Duo: Maric und Pavlovic mit Kroaten erfolgreich

Marino Maric vom Handball-Bundesligisten MT Melsungen und sein zukünftiger Vereinskamerad Domagoj Pavlovic haben sich mit der kroatischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft vom 10. bis 27. Januar 2019 in Deutschland und Dänemark qualifiziert.

Während Maric und Pavlovic mit einem Erfolgserlebnis in den Sommerurlaub gehen, verpasst der scheidende MT-Linksaußen Jeffrey Boomhouwer dagegen mit den Niederländern die Titelkämpfe ebenso wie überraschend auch der WM-Dritte von 2017, Slowenien.

Doch der Reihe nach: Die Kroaten hatten nach zwei Treffern von Pavlovic und einem Maric-Tor das Playoff-Hinspiel in Osijek gegen Montenegro 32:19 gewonnen. Die 31:32-Niederlage im Rückspiel in Podgorica gefährdete die WM-Tickets dann nicht mehr. Beide Melsunger trafen in diesem Spiel jeweils zweimal ins Schwarze.

Jeffrey Boomhouwer und seine Niederländer indes konnten ihren sensationellen 25:24-Erfolg aus dem Hinspiel gegen Schweden nicht mit der WM-Teilnahme krönen. 20:26 verloren die vom Isländer Erlingur Richardsson trainierten Holländer das Rückspiel in Kristianstad doch deutlich. „Diesmal haben uns die Schweden viel mehr Respekt entgegengebracht und sind voll rangegangen“, berichtete der Linksaußen, der gestern mit seiner Familie in einem Vorort Amsterdams seinen 30. Geburtstag feierte. „Unser Ausscheiden war ja zu erwarten, aber wir haben dem Favoriten einen geilen Kampf geliefert und waren in 90 von insgesamt 120 Minuten gleichwertig“, sagt Boomhouwer stolz.

Am 20. Juni steht sein Umzug in die Nähe von Düsseldorf an, später noch zehn Tage Urlaub auf Teneriffa. In der nächsten Saison spielt er beim Bundesliga-Rückkehrer Bergischer HC. Nun war Boomhouwer mit fünf Treffern immerhin zweitbester Schütze von Team Oranje hinter Kay Smits (8) vom Zweitligisten Wilhelmshaven. Im ersten Spiel hatte er auch gegen den Ex-Melsunger Mikael Appelgren nur zweimal ins Tor getroffen. Die besten Schweden: Mattias Zachrisson (Berlin)und Jerry Tollbring (Rhein-Neckar Löwen) mit jeweils sieben Toren.

Aus für WM-Dritten

Für die Überraschung in der WM-Ausscheidung sorgten die Ungarn. Das Team von Trainer Ljubomir Vranjes verlor zwar das Rückspiel im heimischen Veszprem 22:26 gegen die Slowenen, rettete aber ein Tor Vorsprung aus der 29:24-Sensation zuvor in Koper über die Zeit. Damit verpasst der WM-Dritte von 2017 mit dem Kieler Miha Zarabec (4+0 Tore) und dem Magdeburger Marko Bezjak (0+2) das Championat.

Dabei aber sind Russland (26:27 und 29:21 gegen Tschechien), Mazedonien (32:24 und 26:25 gegen Rumänien), Norwegen (32:26 und 33:30 gegen die Schweizer) und Serbien (28:21 und 25:25 gegen Portugal). Erst zum sechsten Mal in der 80-jährigen Geschichte werden die Österreicher eine Weltmeisterschaft bestreiten. Sie schalteten Weißrussland mit 28:28 und 31:26 aus.