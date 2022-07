Zwei WM-Titel und viele Reisen in die Region: Handballlegende Heiner Brand feiert heute 70. Geburtstag

Von: Björn Mahr

Das war nach dem WM-Triumph: Heiner Brand (oben) wird von Lars Kaufmann über das Spielfeld getragen. Links: Pascal Hens. Rechts: Oliver Roggisch. © Imago/HORSTMÜLLER

Handball-Legende Heiner Brand wird heute 70 Jahre alt. In der Region war er oft zu Gast.

Kassel - Er wurde zweimal mit der Nationalmannschaft Weltmeister – 1978 als Spieler, 2007 als Bundestrainer. Damit wurde Heiner Brand, der Mann mit dem markanten Schnauzbart, in Deutschland zur Handball-Legende. Um aber alle seine Erfolge aufzulisten, bräuchte es mehr als eine halbe Seite. Denn Brand, der heute seinen 70. Geburtstag feiert, hat den Sport geprägt wie kein Zweiter hierzulande.

Zwar war der Gummersbacher während seiner Karriere nie im Raum Kassel-Göttingen tätig. So oft wie er aber in dieser Region zu Gast war und Werbung für den Handball betrieben hat, hätte er fast eine Ehrenmedaille verdient gehabt. 1996 war er beim Sparkassencup zu Gast – damals als Coach des VfL Gummersbach.

Während seines mehr als 14-jährigen Engagements als Bundestrainer nutzte er wiederholt die guten Arbeitsbedingungen in Rotenburg zu Trainingslagern. Vier Testspiele trug er mit der DHB-Auswahl in der Region aus: 1998 gab es in Baunatal gegen Tschechien ein 24:23. 2000 wurde in Rotenburg die Vertretung des damaligen Jugoslawiens 21:13 bezwungen. 2005 gab das Team den Tschechen mit 36:26 das Nachsehen. 2009 feierten Brand und die DHB-Auswahl in Kassel ein 27:22 gegen die Griechen.

Das war im WM-Finale 1978: Heiner Brand. © Imago Sportfotodienst

Für viel Aufsehen sorgte Brand im März 2008, als er die damalige Personalpolitik der MT Melsungen scharf kritisierte. „Ich habe Melsungen gesehen – ohne einen einzigen deutschen Spieler. Der Trainer ist Schwede, der Co-Trainer Ungar und der Manager Rumäne. Da frage ich mich, welche Verantwortung nehmen die für die Sportart wahr.“ Zwar relativierte der Vize-Olympiasieger von 2004 anschließend seine Aussagen, war aber dennoch unzufrieden darüber, dass die MT zu wenig deutsche Spieler förderte.

Die älteren Handball-Fans werden sich an den 20. Januar 1979 erinnern, als Heiner Brand im Auswärtsspiel den VfL Gummersbach zum 20:15-Sieg beim Bundesliga-Aufsteiger Jahn Gensungen führte. Der Spielmacher war vor 1200 Zuschauern in der ausverkauften Kreissporthalle mit vier Treffern bester Schütze für die Weltklassemannschaft aus dem Oberbergischen.

Zu seinen Nebenleuten gehörte an jenem Abend auch ein gewisser Joachim Deckarm – es war praktisch eines der letzten Spiele in dessen Karriere. Denn zwei Monate später verunglückte der Torjäger schwer beim Spiel im ungarischen Tatabanya. 131 Tage lag Deckarm im Koma – er wurde zum Pflegefall. Brand, den ein großes soziales Engagement auszeichnet, unterstützt seinen Teamkameraden bis heute.

In den vergangenen Jahren begleitete Brand insbesondere als TV-Experte das Geschehen in der Handball-Bundesliga. Den heutigen Jubeltag feiert er im kleinen Kreis mit seiner Familie – seiner Frau Christel, den Kindern und Enkelkindern. (Björn Mahr)