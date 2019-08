Hann. Münden will den Sport stärken und traut sich auch an große Projekte

Hann. Münden – Der Sportentwicklungsprozess für Hann. Münden soll die Zukunft der Vereine und damit auch die Attraktivität der Stadt sichern. Alle Bürger können sich beteiligen. Ein großer Wunsch ist der Neubau eines Hallenbades.

Im Frühjahr wurde begonnen, eine überfällige Diskussion über das anzuschieben, was in Münden gewollt und nötig ist. Dafür war der Kreissportbund mit seinem Vorstandssprecher Klaus Dreßler auf die Stadtverwaltung zugegangen. Beide finanzierten eine Studie der Uni Göttingen, deren Ergebnisse im Welfenschloss vorgestellt wurden. Und es gab schon erste Resultate.

So hat die Stadt einen Koordinator für den weitergehenden Entwicklungsprozess benannt: Ulrich Drebing wird dabei auch als Ansprechpartner für die Vereine dienen. Der 65-jährige Mündener hat sich während seiner beruflichen Laufbahn bei Großbanken mit der Projektentwicklung beschäftigt. Er wird ehrenamtlich tätig und soll die Arbeit in den Teilprojekten organisieren und steuern.

Im Sportentwicklungsprozess ist schnell klar geworden, dass unter den Teilnehmern der Wunsch nach einem Hallenbad große Priorität besitzt. Tausende Unterschriften hatten die Schließung im Jahr 2004 nicht verhindern können. Das Gartenbad in Gimte hatte dem Landkreis gehört und war stark sanierungsbedürftig. Wie viel ein Neubau kosten könnte, sagte Bürgermeister Harald Wegener am Dienstagabend nicht. Er kündigte aber eine Projektstudie an, die unter anderem den Bedarf, die wirtschaftlichen Chancen und auch Fördertöpfe ermitteln soll. Bei der Finanzierung könnte es eine Partnerschaft zwischen Stadt, Landkreis und privaten Geldgebern geben. Zum Hintergrund: Der Landkreis Göttingen müsste in sein sanierungsbedürftiges Lehrschwimmbecken in der Mündener Dreiflüsse-Realschule ohnehin investieren. Angeblich rund 1,2 Millionen Euro. Dieses Geld könnte eventuell in ein Neubauprojekt mit einfließen.

Eine weitere Priorität, erklärte der Leiter der Studie, Dr. Arne Göring von der Universität Göttingen, hat sich am Standort Rattwerder herauskristallisiert. Dort sind die leichtathletischen Anlagen marode, und für den Fußballsport fehlt ein Kunstrasenplatz, der das ganze Jahr über genutzt werden könnte. Zuletzt waren Förderanträge der Stadt nicht berücksichtigt worden. Jetzt sagt Harald Wegener: „Auch ohne Fördermittel muss sich hier etwas tun.“ Aber zunächst soll noch mal versucht werden, bis März an öffentliche Gelder zu kommen. Dazu müsse die Co-Finanzierung gesichert sein. Die Stadt wolle dafür Mittel in den Haushalt einstellen, ist aber auf Zustimmung der Kommunalaufsicht angewiesen.

+ Allmählich wächst Gras drüber: Diese Weitsprunganlage auf dem Rattwerder ist nicht mehr zu benutzen. Foto: Manuel Brandenstein

Auch in puncto dauerhafte Surfwelle in der Nähe des alten Packhofes kommt Bewegung. Hier seien zwischen Projektierer Fritz Fehrensen und dem neuen Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes, Henning Buchholz, Ideen entwickelt worden, wie man die Welle zum Erfolg führen könne, so Wegener. Die technischen Probleme seien durchaus lösbar. Dr. Arne Göring unterstrich den Nutzen einer solchen Welle auch für den Tourismus: „Damit würden völlig andere Zielgruppen angesprochen“, betonte der Sportwissenschaftler. Vergleichbares werde derzeit in Hannover mit einem immensen Aufwand auch an Personal geplant. In Münden sei dieses Vorhaben mit vergleichsweise geringen Mitteln zu verwirklichen.

Ratschläge aus der Studie der Uni Göttingen

Die Studie der Uni Göttingen unter Leitung von Dr. Arne Göring gibt den 44 Mündener Sportvereinen mit ihren rund 8000 Mitgliedern und nicht zuletzt auch der Stadtverwaltung wichtige Hinweise, wie sie die Zukunft des Sports gestalten können. Die Voraussetzungen in Münden seien im Vergleich zu anderen kleineren Städten recht gut, sagte Göring. Beispielsweise würden die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030 vorhersagen, dass es in Münden keine allzu großen Verluste geben werde. Aber: „Wir werden über 30 Prozent mehr 80-Jährige haben“, so Göring. Dass unter diesen Umständen Gesundheitssport ein immer größeres Thema für die Vereine werde, sei klar. Außerdem regte Göring an:

– Gedanken über die Art der benötigten Sportstätten. „Ein Rentner wird sich bei seinem Pilateskurs in einer großen Dreifelderhalle sicherlich nicht wohl fühlen“, ist Göring sicher. Kleinteiligere Angebote könnten mehr Akzeptanz finden.

– Ein Kataster der Sportstätten. Die Stadt soll einen Sanierungsplan für ihre Sportstätten und eine Reihenfolge erstellen. Die Kriterien müssen transparent sein. Bürgermeister Wegener meinte dazu: „Es wird eine Bestandsaufnahme und eine Prioritätenliste geben.“

– Sport- und Tourismusentwicklung mehr koppeln. Beispielsweise sei das Thema Mountainbike-Touren in Münden bislang kaum erschlossen worden. – Kooperationen müssen gestärkt werden. Es sei für Vereine wichtig, mit anderen Vereinen ins Gespräch über eine mögliche Zusammenarbeit zu kommen. Welche Angebote können sich ergänzen? Was kann man besser unter einer gemeinsamen Führung anbieten? Es sei wichtig, eine Kooperationskultur zu entwickeln. „Fangen Sie lieber gleich damit an, später müssen Sie es sowieso tun“, sagte Göring in Richtung Plenum.

– Aktiv auf Schulen zugehen. Die Kooperation zwischen Vereinen und Schulen liegt laut Studie fast brach. Vereine könnten AGs in Schulen anbieten. Allerdings müsse dann natürlich auch jemand gefunden werden, der schon nachmittags dafür Zeit habe.

– Regelmäßige Treffen. Es müsse ein Format geschaffen werden, bei dem sich Vereine und Stadt austauschen können und in dessen Rahmen über den Fortschritt und die Probleme im Sportentwicklungsprozess unterrichtet werde.

– Engagement fördern. Die Vereine müssen sich bewusst sein, dass die Bereitschaft, Ämter zu übernehmen, zwar geringer wird, viele Menschen sich aber die Beteiligung an einzelnen Projekten vorstellen können. Auch hier ist persönliche Ansprache und eine Wertschätzungskultur gefragt.