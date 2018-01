Gewinnen Sie eine Reise zu den Harlem Globetrotters nach Washington

Am 27.4. kommen die legendären Harlem Globetrotters nach Kassel. Mit etwas Glück können Sie sie aber auch live in Washington erleben: Wir verlosen eine Reise in die USA.

Mit ihren grandiosen Korbtreffern haben es die Globetrotters bereits zu etlichen Eintragungen in das Guinnessbuch der Rekorde geschafft – sie sind das einzige professionelle Sportteam mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.

Ihre sensationellen Live-Auftritte mit fesselnden Show-Elementen, abgedrehten Slapstick-Einlagen und spektakulärer Basketball- Action garantieren einem extrem unterhaltsamen Abend für Jung und Alt:

Tickets für die Harlem Globetrotters

In Kassel gastieren die Harlem Globetrotters am 27. April 2018 in der Rothenbach- Halle. Karten dafür gibt es beim HNA-Kartenservice in der Kurfürsten Galerie, Mauerstraße 11 in Kassel (Telefon 05 61 / 20 32 04). HNA-Abonnenten erhalten 10 Prozent Sofortrabatt auf den Ticketpreis der Kategorien 1–4 auf maximal zwei Karten.

Mit etwas Glück können Sie die weltberühmten Basketballer sogar live in der Capitol One Arena in Washington erleben. Denn wir verlosen eine Reise für eine Person in die Hauptstadt der USA zu den Harlem Globetrotters!

Dort erleben Sie die spektakuläre neue Show der Harlem Globetrotters, noch bevor diese im April auf Deutschlandtour zu sehen sein wird.

Den Gewinner erwarten Momente, die man mit Geld nicht bezahlen kann, darunter

ein persönliches Meet & Greet mit den Basketballstars

spannende Sightseeing-Ausflüge

weitere Überraschungen.

Außerdem im Gewinn enthalten:

Hin-und Rückflug ab Frankfurt/Main für eine Person

drei Hotelübernachtungen im Einzelzimmer inklusive Frühstück im Drei- bis Vier-Sterne-Hotel

eine deutsche Reiseleitung

alle Transfers in Washington.

Die Reisedaten: 15. bis 18. März 2018 (Ankunft in Deutschland am 19. März morgens).

So können Sie gewinnen

Rufen Sie bis Montag, 29.1.2018, unter der Glückstelefonnummer 01379 / 699661 an. Sprechen Sie jeweils Ihren Vor- und Zunamen, Straße mit Hausnummer, danach die Postleitzahl, den Ort und die Telefonnummer mit Vorwahl auf. Der Gewinner wird ausgelost und informiert.

Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.

Teilnahmebedingungen: Teilnahme an der Harlem-Globetrotters-Verlosung erst ab 18 Jahren. Es gelten die zum Reisetermin gültigen Einreisebestimmungen in die USA. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.