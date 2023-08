Nach Renovierungsbeginn: Mick macht Ankündigung zu Schumachers Kartbahn

Von: Christoph Wutz

Der Erftlandring bleibt der Motorsportwelt erhalten. Das dürfte auch Mick Schumacher erfreuen. Er deutete jetzt einen Auftritt auf der Kartbahn an.

Kerpen – Hier machte mit Michael Schumacher der womöglich größte Formel-1-Fahrer aller Zeiten seine ersten Schritte im Cockpit: Auf dem Erftlandring in Kerpen-Manheim. Dessen Zukunft war lange unsicher gewesen. Während Schumis Heimatort zeitnah abgerissen wird, blickt die legendäre Kartbahn jetzt einer besseren Zukunft entgegen. Mittendrin: Mick Schumacher.

Erftlandring Eröffnung: 1980 Standort: Kerpen-Manheim Streckenlänge: 1,107 Kilometer

Schumacher-Kartbahn wird renoviert: Betreibern „stehen die Mittel zur Verfügung“

Die Renovierungsarbeiten an der Outdoor-Kartbahn, die 1980 eröffnet wurde, sind aktuell in vollem Gange. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Betreiber des Rings vom Kart-Club Kerpen die Schumacher-Fans erfreut, als sie ankündigten, die Bahn werde noch lange erhalten bleiben.

Im Gespräch mit dem Express offenbar der neue Präsident des Kart-Clubs, Andreas Dresen, jetzt jedoch, dass ein Fortbestand des Kurses lange in den Sternen stand: „Uns waren durch die Unsicherheit, ob die Kartbahn dem Tagebau Hambach weichen muss oder nicht, jahrelang die Hände gebunden“, so Dresen, der das Amt seit Anfang des Jahres bekleidet.

Allerdings haben sich die Vorzeichen jetzt endgültig zum Positiven für alle Schumi-Anhänger gewandt: „Durch den Bestandsschutz haben wir Planungssicherheit und durch den Verkauf an RWE stehen uns die Mittel zur Verfügung, die Anlage so zu modernisieren, dass wir wieder eine WM veranstalten können“, sagte Dresen dem Blatt.

Betreiber renovieren Schumacher-Kartbahn für „bis zu 900.000 Euro“:

Die Renovierungsarbeiten am Erftlandring laufen derzeit: „Wir haben bereits die 1,1 Kilometer lange Bahn neu asphaltiert, dabei 700 Meter laufende Risse überarbeitet. Dazu haben wir auf 500 bis 600 Metern neue Zäune bauen und die Parkplätze begradigen lassen“, berichtete der 57-Jährige. Ein Wasserstand, der viele Motorsport-Fans positiv stimmen dürfte.

Dresen gab gegenüber dem Express auch Einblicke in die weiteren Umbaumaßnahmen: „Bald werden wir noch die alten Reifenstapel durch moderne TecPro-Barrieren ersetzen, wie sie aus der Formel 1 bekannt sind. Die Toiletten und Duschen im Gaststättengebäude werden für 150.000 Euro neu gemacht, die Bambinischule bekommt einen neuen Container, der Campingplatz wird begradigt“, so Dresen. Die Gesamtkosten für die Renovierung belaufen sich demnach auf „bis zu 900.000 Euro.“

Mick macht Ankündigung zu Schumachers Kartbahn – und fährt auf legendärem Kurs

Michael Schumachers Erbe in Kerpen-Manheim scheint damit gesichert – und nicht nur das: Auf Instagram teilte Mick Schumacher, der unlängst seine Beziehung mit einem Model öffentlich gemacht hatte, ein Video, das ihn in voller Fahrt in einem Go-Kart zeigt – auf dem Erftlandring. Zu sehen sind kurze Ausschnitte eines Rennens, das sich der 24-Jährige auf der Stammstrecke seines Vaters mit noch unbekannten Kontrahenten liefert.

Der Lauf, der von Micks Sponsor, der Deutschen Vermögens-Beratung (DVAG), organisiert wird, findet unter dem Namen „Mick’s Kart Race“ statt und steht somit im Zeichen des derzeitigen Test- und Ersatzfahrers von Mercedes. Schumacher-Fans dürfen sich freuen: Weitere Szenen des Rennens sollen Anfang September ausgestrahlt werden.

Ob es „Schumi Jr.“ demnächst zurück in die Formel 1 zieht, ist unklar. Zuletzt machte die Rennserie selbst sogar Werbung für Mick Schumacher. (wuc)