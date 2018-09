0:9 - FC Ederbergland geht in der Hessenliga bei Favorit Gießen unter

Gießen. Der Auftritt beim Titelfavoriten in der Fußball-Hessenliga ging für den FC Ederbergland mächtig in die Hose.

Mit 0:8 (0:5) ging die Elf von Trainer Vladimir Kovacevic beim FC Gießen regelrecht unter – und war mit dem Ergebnis am Ende sogar noch gut bedient.

Denn hätte Gießen seine Chancen noch konsequenter genutzt, dann hätte die Niederlage sogar weitaus höher ausfallen können. Einzig Torhüter Philipp Hartmann erreichte bei den Gästen im Ansatz Normalform und verhinderte mehrmals weitere Gegentore.

Auch wenn Gießen finanziell und personell in einer anderen Liga spielt, der FCE machte es dem Favoriten viel zu einfach. Eigentlich wollte Kovacevic auf eine verstärkte Defensive setzen. Der Ederbergländer Trainer schickte eine Fünferabwehrkette und drei Sechser ins Rennen. Doch das gewünschte engmaschige Netz vor dem eigenen Strafraum konnte Ederbergland nicht aufbauen, die Gäste standen dafür viel zu weit weg von ihren Gegenspielern. Zahlreiche Konzentrations- und individuelle Fehler taten ihr übriges.

Zumal Gießen schon nach elf Minuten in Führung ging, Timo Cecen verwandelte einen von Cihan Duman verursachten und berechtigten Handelfmeter. In der Folge ging das Spiel nur noch in die Richtung des FCE-Tores. Bis zur 35. Minute konnte Ederbergland den knappen Rückstand halten, doch in den zehn Minuten vor der Pause fing sich der FCE vier weitere Gegentore durch Damjan Marceta (34., 38.), Markus Müller (36.) und Michael Fink (45.).

Nach dem Seitenwechsel waren wenige Sekunden gespielt, da schlug Tim Korzuschek für Gießen erneut zu. Brian Mukasa (67.) und erneut Fink (69.) ließen beim 0:8-Zwischenstand für die Gäste Schlimmes befürchten. Johannes Hofmann (89.) setzte den Schlusspunkt unter einen aus FCE-Sicht komplett gebrauchten Tag.

Von Rainer Maaß