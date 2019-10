1:1 - KSV Baunatal fehlt gegen SG Barockstadt nur die Krönung

Fußball-Hessenligist punktet gegen Favoriten

+ © Dieter Schachtschneider Ball im Blick: Baunatals Maximilian Blahout (links) setzt sich gegen Fuldas Patrick Schaaf durch. © Dieter Schachtschneider

Baunatal – Fast hätte der KSV Baunatal das nächste Topteam der Fußball-Hessenliga besiegt. Aber nur fast, denn im Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ging in der Nachspielzeit der Kopfball von Felix Schäfer nach einer Ecke an die Latte. So blieb es im intensiven Duell der Fußball-Hessenliga beim 1:1 (0:0). Und nach einem starken Auftritt fehlte für den KSV nur die Krönung.