Abstiegskampf pur: In Eddersheim gilt es für den FC Ederbergland 

Fußball-Hessenligist vor wichtigem Auswärtseinsatz

+ © Foto: Wilfried Hartmann Im Hinspiel rettete Ingo Miß, der auf unserem Archivfoto an Eddersheims Torhüter Pero Miletic scheitert, gegen die Südhessen ein 2:2. © Foto: Wilfried Hartmann

Battenberg. Fußball-Hessenligist FC Ederbergland steht wieder vor einer wichtigen Begegnung: Am Sonntag tritt der FCE in Eddersheim an, ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.