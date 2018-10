Ärgerliche Niederlage: Lohfelden spielt, Alzenau trifft

Lohfelden. Im Fußball ist die Arbeitsverteilung oft nicht wirklich gerecht. Wenn eine Mannschaft das Spiel macht, läuft und kämpft und die andere drei Punkte mitnimmt zum Beispiel.

So in etwa lief auch die Partie des FSC Lohfelden im heimischen Nordhessenstadion am Samstagnachmittag gegen den Tabellenzweiten Bayern Alzenau. Beim 1:3 (1:2) des FSC zeigte das Topteam vor allem eins: Cleverness. Würde es dafür eine Anleitung geben, würde diese ungefähr so aussehen:

• Schritt eins: Wiegen Sie den Gegner in Sicherheit. Lassen Sie ihn in Führung gehen. Zum Beispiel durch ein frühes Führungstor.

Bereits in der siebten Minute gab es Strafstoß für Lohfelden. Dominik Schneider hatte von der linken Seite einen tollen Diagonalball auf Nasuf Zukorlic gespielt. Der Mittelfeldspieler legte sich den Ball an Alzenaus Torwart Ioannis Takidis vorbei, der ihn zu Fall brachte – Elfmeter. Enis Salkovic trat an und verwandelte unten links. Talkidis war zwar noch dran, Salkovic hatte aber zum Glück fest geschossen.

Anschließend machte es der FSC richtig gut, presste früh und erzwang so immer wieder schnelle Ballverluste. Dazu zeigte Torhüter Maximilian Zunker einige gute Paraden. Einziges Manko in dieser Phase: Salkovic griff sich nach einer Viertelstunde an die Leiste und musste verletzt ausgewechselt werden.

• Schritt zwei: Schlagen Sie in kurzer Zeit zweimal zu und stellen so den Spielverlauf auf den Kopf.

Eigentlich wirkte es so, als hätte der FSC Alzenau im Griff. Bis Takidis das Spiel schnell machte, auf Hedon Selishta abschlug, Malte Bandwoski sich verschätzte und der Stürmer von Alzenau mit einem schönen Heber aus 16 Metern zum Ausgleich traf (18.). Und zwölf Minuten später ließ Außenverteidiger Rico Kaiser eine Kopfballabwehr von der Brust abtropfen und machte volley das 2:1.

„Man hat nicht gesehen, dass wir in der Tabelle so weit hinter Alzenau stehen. Das war vom Duell her deutlich enger. Wir haben durch einfache Fehler die Gegentore kassiert“, bilanzierte FSC-Coach Alfons Noja hinterher.

• Schritt drei:Stellen Sie sich hinten rein und lauern auf Konter.

Anschließend machte Alzenau nicht mehr viel, verteidigte aber gut. Lohfelden spielte und spielte – ganz vorn fehlte aber die Durchschlagskraft. Gefährlich wurde es vor allem nach zwei Distanzschüssen von Daniel Beyer, die aber beide knapp am linken Pfosten vorbeistrichen.

• Schritt vier: Machen Sie kurz vor Schluss den Deckel auf die Partie.

Lohfelden war am Drücker, Alzenau machte aber das Tor. In der 84. Minute foulte Malte Bandwoski Selishta an der Strafraumkante. Den fälligen Freistoß köpfte Patrick Kalata zur Entscheidung ins Tor. Es war nicht verdient. Aber es war eine Anleitung der Alzenauer in Sachen Cleverness.