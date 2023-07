Aus Chattenloh wird Pacomarena: SVA vor Saisonstart mit neuem Premium-Sponsor

Von: Maurice Morth

Beim offiziellen Pressetermin anlässlich der Partnerschaft zwischen dem SV Adler Weidenhausen und Pacoma: (von links) Uwe Liedebrand (SVA), Jörg Bowe, Robert Wiegel, Frank Richter (alle Pacoma), Christian Gölitz, Bernd Sieberhagen (beide SVA), Oliver Gleim (Pacoma), Ralf Kruse, Jörg Heine (beide SVA), Stefan Leimbach und Elena Mock (beide Pacoma). © Maurice Morth

Kurz vor Start der Fußball-Hessenliga 23/24 hat der SVA mit Pacoma, dem in Eschwege ansässigen Hersteller von Hydraulikzylindern, einen neuen Premiumsponsor präsentiert.

Weidenhausen – Künftig wird die Heimspielstätte Chattenloh unter dem Namen „Pacomarena“ firmieren, weit sichtbare Schilder und klassische Banden in den Farben Blau, Gelb und Weiß werden noch in dieser Woche angebracht.

Mit dieser Partnerschaft erhofft sich der SV Adler weiter den steigenden Anforderungen der Hessenliga gerecht zu werden und die Entwicklung des Vereins zu fördern, das Unternehmen Pacoma möchte mit dem Engagement seine Verbindung zur Region stärken und einen Beitrag zur Förderung des lokalen Sports leisten.

Den SV Adler Weidenhausen in neue Höhen tragen

„Wir sind stolz darauf, Premium-Sponsor des SV Adler Weidenhausen zu sein. Die Weidenhäuser haben vorletztes Jahr einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt und sind damit der erste Verein aus dem Werra-Meißner-Kreis, der es in die Hessenliga geschafft hat. Wir freuen uns darauf, ihnen frischen Wind unter die Flügel zu geben und hoffen, dass er sie in neue Höhen trägt“, so Stefan Leimbach, Geschäftsführer von Pacoma, und Jörg Bowe, Vizepräsident von Leggett & Platt Hydraulics, beim Pressetermin in Weidenhausen.

Ähnlich überzeugt von der Partnerschaft ist auch Ralf Kruse, Vorsitzender des SV Adler: „Die Unterstützung durch ein etabliertes Industrieunternehmen wie Pacoma wird uns dabei helfen, unser volles Potenzial auszuschöpfen und unsere sportlichen wie auch organisatorischen Ziele zu erreichen.“

Bis die Weidenhäuser Fans beim ersten Heimspiel der Saison einen neuen Blick auf die Veränderungen werfen können, werden aber noch ein paar Tage ins Land gehen, denn der SV Adler startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim Vorjahressiebten RW Walldorf in die neue Spielzeit (Anstoß: 15 Uhr).

Erstes Saisonspiel am Sonntag bei Rot-Weiß Walldorf

Mit dem Gegner aus dem südhessischen Landkreis Groß-Gerau haben die Weidenhäuser aus der vergangenen Saison 2022/2023 noch eine Rechnung offen, denn im März gab es in Walldorf eine deutliche 0:6-Klatsche und im September 2022 eine ganz bittere Niederlage, als das 1:2 erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den eingewechselten Nils Herdt für Rot-Weiß fiel.

„Das waren zwei Partien, die wirklich hart für das Gemüt waren. Das sollte uns eine Lehre sein. So oder so wird das aber eine der härtesten Aufgaben für uns auf Kunstrasen“, sagt Adler-Teammanager Stefan Stederoth.

Die Walldorfer seien ein sehr spielstarker Gegner, die Mannschaften mit ihrer Dreierkette im 3-5-2 oder 3-4-3 vor große Aufgaben stellen würden. „Wir müssen auf dem Kunstrasenplatz die Räume knalleng bekommen mit unserer Viererkette sowie im Mittelfeld und konsequent durchschieben“, sagt Stederoth.

Galligkeit und Griffigkeit muss wieder Tugend sein

Die durchwachsenen Leistungen in den Vorbereitungsspielen der vergangenen Wochen gegen den 1. SC Göttingen (0:1), SVG Göttingen (2:3), 1. FC Eichsfeld (1:2) und SG Eiterfeld/Leimbach (5:3) will der Teammanager derweil nicht überbewerten: „Wir brauchen die Galligkeit und die Griffigkeit, die uns zuletzt in diesen Partien gefehlt hat. Ein Start bei einem Aufsteiger wäre für uns aber wohl noch undankbarer, weil wir direkt unter Druck gestanden hätten. Gerade als Außenseiter kann sich das Blatt schnell wenden, für uns muss aber in dieser Liga auch wie vergangene Saison immer viel zusammenlaufen. Denn auch in 23/24 ist die Hessenliga ganz sicher nicht schlechter geworden.“

Fehlen werden dem SV Adler Weidenhausen beim ersten Saisonspiel mit Sicherheit Henrik Renke (Innenbandanriss im Knie), Thomas Hammer (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Valentin Stunz (Bänderriss im Sprunggelenk) und der verhinderte Tonio Binneberg. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Jan Ullrich (Knieprobleme) und Marius Jung (Oberschenkelprobleme).

(Maurice Morth)