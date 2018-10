KSV Baunatal und FSC Lohfelden sind auswärts gefordert

Während der KSV Baunatal in der Hessenliga am Wochenende spielfrei war und sich weiter am Pokaltriumph über Steinbach erfreute, musste der FSC Lohfelden die Heimniederlage gegen Eddersheim verarbeiten.

Beide gehen somit unter unterschiedlichen Voraussetzungen in ihre heutigen Partien (Anpfiff jeweils um 15 Uhr). Baunatal gastiert in Ederbergland, Lohfelden in Hünfeld.

KSV Baunatal

• Der Gegner: „Ich hätte am liebsten den Torpfosten durchgebissen“, sagte Vladimir Kovacevic, Trainer des FC Ederbergland, nach dem 0:9-Debakel am Samstag bei Tabellenführer FC Gießen und berichtete von „zwei schlaflosen Nächten“. Seine Mannschaft hatte den erforderlichen Willen vermissen lassen und steht nun am Tabellenende. Nur zwei Siege holte der FCE aus zehn Partien.

• Die Lage: Die Baunataler sind nach wie vor Dritter. Diesen Platz wollen sie verteidigen. Die Klatsche des Gegners in Gießen passt ihnen nicht. „Das war für uns kein gutes Ergebnis. Jetzt wird Ederbergland eine Trotzreaktion zeigen“, sagt Baunatals Trainer Tobias Nebe. Und der noch leicht angeschlagene Angreifer Manuel Pforr sagt: „Die vermeintlich kleinen Gegner sind für uns die schweren.“

• Das Personal: Pforr hat seine Verletzung aus dem Derby gegen den KSV Hessen noch nicht komplett überwunden. Sein Einsatz ist fraglich, für Jonas Springer wird es wohl noch nicht reichen.

+ Volle Konzentration: Trainer Alfons Noja tritt mit Lohfelden in Hünfeld an. Foto: Christian Hedler

FSC Lohfelden

• Der Gegner: Lohfeldens Trainer Alfons Noja kennt die Stärken der Hünfelder. „Sie haben eine intakte Mannschaft, spielen bereits seit Jahren zusammen“, sagt der Trainer und fügt hinzu: „Die Hünfelder sind ein robustes und körperlich starkes Team. Wir müssen über den Kampf ins Spiel kommen.“

• Die Lage: Der Trend beider Teams ist gegenläufig. Die Lohfeldener verloren zuletzt dreimal in Folge und rutschten auf Platz zwölf ab. Die Hünfelder gewannen dreimal in Serie, zogen am FSC in der Tabelle vorbei und sind Neunter. „Wir können in Hünfeld viel reparieren und auf den richtigen Weg zurückkehren“, sieht Noja die Partie beim HSV als Chance an.

• Das Personal: Nach Linksverteidiger Roy Keßebohm (Knieprobleme) droht mit Moritz Meuser auch sein Vertreter auf dieser Position auszufallen. Wenn Meuser, der Rückenprobleme hat, nicht spielen kann, müsste Noja auf der linken Seite umstellen. Auf jeden Fall fehlt Mounir Boukhoutta nach seiner Roten Karte aus dem Heimspiel gegen Eddersheim. Wie lange der Innenverteidiger gesperrt ist, stand gestern noch nicht fest.