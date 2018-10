Derby in der Fußball-Hessenliga: Lohfelden siegt für Spieler im Krankenhaus

Dieses Derby in der Fußball-Hessenliga am Freitagabend hatte alles: harte Fouls, Rote Karten, Pfiffe der Fans, drei Tore – und schließlich einen verdienten Sieger.

Der FSC Lohfelden feierte am Ende in doppelter Überzahl einen ganz wichtigen 3:0 (1:0)-Erfolg beim KSV Baunatal.

Die Aufreger

Einer lag an diesem Abend besonders oft am Boden: Lohfeldens Maurice Fiolka. Der Mittelfeldspieler zog erst den Unmut der Baunataler Fans auf sich, als er sich nach einem Zweikampf auf dem Rasen wälzte und nur Sekunden später scheinbar ohne Schmerzen über das Feld sprintete, weil der KSV den Ball nicht ins Aus spielte. Dafür gab es dann Pfiffe bei jeder seiner Aktionen.

Fiolka bekam aber auch wirklich etwas ab in diesem Derby. Erst ein hartes Foul von Maximilian Blahout, der dafür Gelb sah. Dann ein böses Einsteigen von Jonas Springer, der dafür vom Feld musste (36.). Die Spuren dieses Fouls waren hinterher deutlich auf dem Schienbein des 26-Jährigen zu sehen. „Ich teile auch immer aus. Aber da springt er mir mit beiden Beinen rein. Für den Sieg habe ich das aber in Kauf genommen“, sagte Fiolka hinterher.

Da lag Lohfelden schon 1:0 durch einen Treffer von Janik Szczygiel in Führung und war ohnehin das bessere Team. Als Baunatals Fatih Üstün kurz nach der Halbzeit dann ebenfalls die Rote Karte sah, sprach alles für die Gäste. Nasuf Zukorlic, der in diesem Fall der Gefoulte war, sagte hinterher, Üstün habe nachgetreten. Beide Trainer gaben auf Nachfrage an, sie hätten die Situationen nicht gesehen. FSC-Coach Alfons Noja sagte lediglich, er habe es knallen gehört.

Die Geste

Als Zukorlic mit dem 2:0 für die Vorentscheidung gesorgt hatte, da legte er einen Sprint zur Auswechselbank hin, um sich das Trikot mit der Nummer 32 zu schnappen und es den rund 500 Zuschauern im Parkstadion zu präsentieren. Die Nummer 32 trägt der 18 Jahre alte Julian Berninger-Bosshammer, der am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen Gießen das erste Mal von Beginn an für Lohfelden auf dem Platz stand – und sich in dieser Partie den Fuß brach. Am Freitag wurde er operiert, meldete sich vorher aber noch aus dem Krankenhaus. „Er hat uns geschrieben, dass wir den Sieg für ihn holen sollen. Wir haben ihm geantwortet, dass wir alles versuchen“, erklärte Zukorlic.

Der Debütant

Lohfeldens Trainer Noja erwähnte neben Berninger-Bosshammer noch einen weiteren Spieler gesondert während der Pressekonferenz nach dem Derby: Tjarde Bandowski. Der Ex-Baunataler hatte nach seiner Einwechslung schließlich per Kopf für den Endstand gesorgt. Und Noja freute sich für den 20 Jahre alten Stürmer besonders – denn es war sein erstes Tor für Lohfelden. Und insgesamt hatte Bandowski seit mehr als einem Jahr keinen Treffer in einem Pflichtspiel erzielt. Der letzte war ihm am 15. September 2017 gegen Ederbergland gelungen.