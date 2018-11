Ederbergland ist in Halbzeit zwei ebenbürtig, unterliegt aber mit 2:4

Hadamar. Mit 2:4 (1:3) verlor der FC Ederbergland am Samstag das Auswärtsspiel der Fußball-Hessenliga bei Rot-Weiß Hadamar.

Das Tabellenschlusslicht zeigte dabei aber beim Rangvierten eine weitaus bessere Leistung, als es der Tabellenplatz und auch das Ergebnis vermuten lassen.

Auf dem Kunstrasenplatz an der Pfortenstraße in Niederhadamar begann dabei die Begegnung erneut sehr unglücklich für die Elf es neuen Ederbergländer Trainers Miroslav Emejdi: Durch den Treffer von Jerome Zey nach exakt 58 Sekunden geriet der FCE gleich früh in Rückstand. Doch die Gäste bewahrten Ruhe und hielten gut dagegen. Die Belohnung folgte in der 26. Minute: Nach einer super Vorarbeit von Daniel Gora markierte Valon Ademi das hochverdiente 1:1.

Dann ereilte den FCE erneutes Verletzungspech: Serkan Erdem musste wegen einer Zerrung in der Wade raus (20.), für ihn kam Jonas Dienst. Der eingewechselte FCE-Spieler hatte eine Riesenchance (38.). Doch da stand es bereits 3:1 durch Hadamarer Treffer von Marius Löbig (30.) und Yves Böttler (36.), der aus 18 Metern traf.

„Nach der Pause waren wir ebenbürtig“, konstatierte Ederberglands Trainer zu Recht, denn sein Team verlangte dem Favoriten doch einiges ab. Was den Gästen zu schaffen machte, war erneutes Verletzungspech. Zunächst musste Marco Kovacevic mit schwerer Handverletzung ausscheiden (46.), für ihn kam Manuel Todt. Und auch Daniel Gora erwischte es nach einem Pressschlag; Emejdi brachte für ihn Jan Niklas Runzheimer (62.). Die Ederbergländer, die sich keineswegs wie ein Schlussslicht präsentierten, hatten nun Chancen durch Todt (57.) und etwas später Robin Wissemann. Fünf Minuten vor dem Abpfiff gelang dann Todt der nicht unverdiente 2:3-Anschluss (85.). Auf der Gegenseite zeigte FCE-Keeper Dominik Geiss eine Glanzparade gegen Marius Löbig (89.). Die endgültige Entscheidung besorgte dann in der ersten Minute der Nachspielzeit Jonas Herdering mit dem 4:2.

Tore: 1:0 Zey (1.), 1:1 Ademi (25.), 2:1 Löbig (29.), 3:1 Böttler (35.), 3:2 Todt (85.), 4:2 Herdering (90.+1).

Schiedsrichter: Christoffer Reimund (Zwingenberg). - Zuschauer: 200.