FC Ederbergland ist in Hadamar  klarer Außenseiter

Battenberg. Spiel zwei für den neuen Trainer des FC Ederbergland, Miroslav Emejdi. Der Coach des Fußball-Hessenligisten hat in dieser Woche seine neue Mannschaft auf die Auswärtsaufgabe bei Rot-Weiss Hadamar (Samstag, 14.30 Uhr) vorbereitet.

Sein Zwischenfazit nach den Einheiten fällt dabei positiv aus: „Es ist eine homogene Mannschaft, die sehr engagiert bei der Sache ist. Sie ist wissbegierig und hat sich auf die Fahnen geschrieben, bis zuletzt die Möglichkeit wahrzunehmen, den Klassenerhalt zu erreichen“, sagt Emejdi.

So geht der Blick von allen Beteiligten auch in Richtung rettendes Ufer in der Tabelle – und das entfernt sich seit Wochen immer mehr. Dass mit Hadamar und Kassel zwei ganz dicke Auswärtsbrocken auf die Ederbergländer warten, dürfte zumindest im Hinterkopf des einen oder anderen Spielers Bedenken auslösen. Aktuell sollten es schon acht Punkte mehr sein, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Entsprechend setzte der Trainer in den Einheiten Prioritäten: „Wir haben intensiv am Defensivverhalten und am Umschaltspiel gearbeitet. Beides Situationen, die gegen Griesheim noch nicht so funktionierten, wie ich es mir vorstelle.“

Leben in der Mannschaft

„Es ist sehr viel Leben in der Mannschaft. Das merkt man bei jedem Training“, freut sich Emejdi, dass sich sein Team noch längst nicht aufgegeben hat. Beim Blick auf Gegner Hadamar sind Emejdis Gefühle zwiegespalten. Da ist zum einen der Blick auf die Tabelle, wobei das Zahlenwerk verrät, dass der FCE beim Tabellenvierten nur gewinnen kann. Der haushohe Favorit ist der kommende Gastgeber. „Wenn wir uns nach einem scheinbar übermächtigen Gegner ausrichten, hilft uns das nicht weiter. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ich will dafür sorgen, dass unsere Stärken zum Tragen kommen.“

Personell sah es Mitte der Woche nicht so gut aus. So zog sich Serkan Erdem eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Hinter ihm steht ein ebenso großes Fragezeichen wie hinter Pavel Ricka, der noch nicht trainiert hat (Oberschenkel) und Ingo Miß, dessen Oberschenkel ebenfalls noch nicht will.