FC Ederbergland kann 2:1-Führung nicht ausbauen und verliert noch 2:4

Ins Stolpern gerät in dieser Szene nicht nur der Ederbergländer Manuel Todt (rechts), im Zweikampf gegen Ginsheims Hyungjoon Lee. Gestrauchelt ist auch der CE, der 2:4 verlor.

Allendorf-Eder. Die Chancen für einen Heimsieg waren da, doch erneut konnte der FC Ederbergland sie nicht nutzen: Der heimische Fußball-Hessenligist verlor am Samstag nach einer 2:1-Führung aus der 56. Minute noch mit 2:4 gegen den VfB Ginsheim.

„Wir haben verdient mit 2:1 geführt, dann aber unsere Chancen nicht gemacht, das dritte und vierte Tor nachzulegen. Dann kassierst du noch solch ein blödes Gegentor“, bilanzierte ein enttäuschter FCE-Trainer Vladimir Kovacevic die Heimniederlage.

Hinein ins Spiel zu kommen, dazu benötigten beide Teams einige Zeit. Gefährliche Situationen vor beiden Toren gab es in den ersten 20 Minuten nicht zu sehen. Den ersten gekonnt zu Ende gespielten Angriff boten dann die Gäste und gingen prompt in Führung: Gegen den Flachschuss von Nils Fischer zum 0:1 war FCE-Keeper Philipp Hartmann ohne Chance (26.).

Die Gastgeber ließen nicht die Köpfe hängen: Nur vier Minuten nach der Ginsheimer Führung hatte auch der FCE seinen ersten Abschluss: Nach einer Flanke von Ingo Miß kam Christoph Völker zum Kopfball, der aber das Tor weit verfehlte. Bis zur Pause bot sich nun ein an Höhepunkten armes Spiel. Nach einer Ecke scheiterte der Ginsheimer Marvin Wagner per Kopf (45.). Der FC Ederbergland haderte bei seinen Angriffsbemühungen damit, dass die Angreifer ständig ins Abseits liefen.

Mit frischem Schwung gingen die Gastgeber die zweite Halbzeit auf der Allendorfer Beetwiese an. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff lief ein Konter über Serkan Erdem, der Ball kam zu Wolfgang Klaus, dessen Schuss aber zu zentral war. Wieder zwei Zeigerumdrehungen weiter durften die FCE-Anhänger unter den 190 Zuschauern endlich jubeln: Valon Ademi schickte Manuel Todt auf die Reise, und Todt behielt vor dem Tor die Nerven und schob flach zum Ausgleich für den FCE ein (49.). Nun blieben die Ederbergländer am Drücker: In der 53. Minute scheiterte Ademi noch im direkten Duell gegen den Ginsheimer Keeper. Nur drei Minuten später brachte wieder eine Ederbergländer Ecke viel Gefahr. Schließlich markierte Pavel Ricka mit seinem ersten Saisontor die Führung für den FCE (56.).

Dass die Gastgeber in der Folge zwei Großchancen durch Manuel Todt (64.) und Serkan Erdem (68.) liegen ließen, das sollte sich bitter rächen. Denn die Ginsheimer Gäste erwiesen sich an diesem Nachmittag weitaus effektiver bei der Chancenverwertung. Ein Standard brachte Ginsheim den Ausgleich: Bei seinem Freistoßtor aus 22 Metern unter der FCE-Mauer hindurch erwischte Jörg Finger auch Keeper Hartmann auf dem falschen Fuß (70.). Nur zwei Minuten später konterten die Gäste über drei Stationen: Derrick Amoako musste das Zuspiel von Liam Fisch nur noch einschieben – es stand 3:2 für die Gäste (72.). Bei den konsternierten Gastgebern kam nun auch noch das Pech hinzu: Im Zweikampf grätschte der eingewechselte Benjamin Wolf das Leder unglücklich ans Schienbein von Nils Fischer, von wo der Ball zum 4:2-Endstand ins Ederbergländer Tor trudelte (86.).

Von Michael Paulus