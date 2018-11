FC Ederbergland steht vor einer Schicksalswoche

Fußball-Hessenligist erwartet zum Kellerduell Buchonia Flieden

+ © Archivfoto: W. Hartmann Im Kellerduell gegen Flieden ist ein Sieg gefragt: Unser Bild zeigt eine Szene aus dem Hinspiel, der Fliedener Christian Bohl (rechts) kommt gegen die FCE-Spieler Christoph Völker (links) und Michael Möllmann zum Schuss. © Archivfoto: W. Hartmann

ALLENDORF. Schicksalswoche für den FC Ederbergland in der Fußball-Hessenliga: Am Samstag (14.30 Uhr) ist der Tabellenvorletzte Buchonia Flieden im SVA-Sportpark in Allendorf zu Gast.