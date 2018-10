FC Ederbergland trennt sich einvernehmlich von Trainer Kovacevic

Einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit: Der FC Ederbergland trennte sich am Mittwoch von Trainer Vladimir Kovacevic.

Battenberg. Als Konsequenz aus der jüngsten sportlichen Talfahrt hat das Tabellenschlusslicht der Fußball-Hessenliga die Reißleine gezogen: Vladimir Kovacevic ist ab sofort nicht mehr Trainer des FC Ederbergland.

Das gab der Verein am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt, wie FCE-Vorsitzender Heinfried Horsel erklärte: „In der aktuellen Situation halten wir es für unabdingbar, auf der Trainerposition ein Signal zu setzen, auch wenn uns und ebenso Vladi diese Entscheidung sehr schwerfällt und auch wehtut.“

Der FC Ederbergland sei intensiv auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ob die Suche bereits bis zum Auswärtsspiel am Freitag in Bad Vilbel erfolgreich ende, sei allerdings fraglich. Bis dahin soll der Trainer der Gruppenliga-Reserve, Fajko Efendic, zusammen mit Co-Trainer Fabian Glaßl die Mannschaft übernehmen.

Die einvernehmliche Beendigung der Trainertätigkeit von Kovacevic sei nach einer gemeinsamen eingehenden Analyse erfolgt. Horsel: „Wir sind in der Verantwortung, alles zu versuchen, um den Klassenerhalt in der Hessenliga zu schaffen.“

Der FCE habe keine Punkte mehr geholt, trotz teilweise guter Leistungen wie gegen Baunatal (2:4) und zuletzt gegen Ginsheim (2:4). Zudem fehlten wichtige Spieler wie Fabian Mohr, Sascha von Drach oder jetzt auch noch Janis Wolff verletzt. „Dennoch sind wir der Überzeugung, dass das Potenzial der Mannschaft groß genug ist, um im Abstiegskampf bestehen zu können“, stellte Horsel klar.

Die Trainerposition übernahm Kovacevic in 2014 in einer damals für den Verein schwierigen Lage. Er schaffte dann den direkten Wiederaufstieg in die Hessenliga.