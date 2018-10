FC Ederbergland verliert auch mit neuem Coach - 1:2 gegen Griesheim

Battenberg. Auf der Stelle tritt der FC Ederbergland im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga: Der neue Trainer Miroslav Emejdi verlor mit seinem Team am Samstag das wichtige Kellerduell gegen den SC Viktoria Griesheim mit 1:2 (1:1).

Unglücklich war die Niederlage bei Emejdis Premiere in jedem Fall. Denn die Gastgeber hatten genügend Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Und den Gästen glückte der entscheidende Treffer erst drei Minuten vor dem Abpfiff. So lange hatte der FCE im Battenberger Entenpark das Remis gehalten, ja war durch Daniel Gora (16.) sogar in Führung gegangen. Doch die hatte Ali Kazimi egalisiert (26.). Derselbe Spieler sorgte dann kurz vor Schluss mit dem 2:1 für überschwänglichen Griesheimer Jubel.

„Ich kann der Mannschaft so gut wie nichts vorwerfen, außer dass sie die vorhandenen Chancen nicht genutzt hat“, stellte Miroslav Emejdi fest. Der Ausfall Pavel Rickas beim Warmmachen hatte gleich das geplante Konzept des neuen Trainers ein wenig über den Haufen geworfen.

Die FCE-Spieler kämpften in einer offenen Partie über 90 Minuten und gaben alles, wurde letztlich aber zweimal ausgekontert. Die FCE-Führung gelang Daniel Gora mit einem wunderschönen Schuss in den Winkel. Pech auch für die Ederbergländer, dass der Schiedsrichter in diesem offenen Schlagabtausch einen weiteren Treffer von Gora (34.) nicht anerkannte; angeblich war der Griesheimer Torwart zuvor gefoult worden.

Ein Riesenspiel machte auf Ederbergländer Seite Dominik Geiss im Tor, der gegen gefährliche Griesheimer mehrmals einen höheren Rückstand verhinderte.

Durch die knappe Niederlage hat sich die Situation für das Tabellenschlusslicht weiter verschlechtert.

Tore: 1:0 Gora (16.),1 :1 Kazimi (26.), 1:2 Kazimi (87.).

Schiedsrichter: Andre Klein (Obertshausen). - Zuschauer: 100.