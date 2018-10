FC Ederbergland verpflichtet Miroslav Emejdi als Trainer

BATTENBERG. Vor dem nächsten Kellerduell am Samstag gegen den SC Viktoria Griesheim ist Fußball-Hessenligist FC Ederbergland bei der Trainersuche fündig geworden: Am Donnerstagabend präsentierte der Verein Miroslav Emejdi als Nachfolger von Vladimir Kovacevic.

Nach Vereinsangaben erhält Emejdi zunächst einen Vertrag bis Rundenende.

Von Vladi Kovacevic hatte sich der FCE nach einer steilen sportlichen Talfahrt erst in der vergangenen Woche getrennt. Der 35-jährige Emejdi war die vergangenen knapp drei Jahre Coach beim VfL Biedenkopf und stieg mit dem VfL 2016/17 auf Anhieb zurück in die Gruppenliga auf. Nach Platz 13 in der vergangenen Saison rangiert der VfL aktuell auf dem zehnten Rang. Anfang September war er dort zurückgetreten. Biedenkopf war die erste Station des Polizeibeamten als Trainer im Seniorenbereich. Zuvor hatte er die A-Junioren bei den Sportfreunden BG Marburg gecoacht.

In der Hessenliga hat Emejdi bei den Senioren noch nicht gearbeitet; am Donnerstag leitete er nun zum ersten Mal das Training beim Hessenligisten.

Auf den neuen Mann auf der Trainerbank wartet gleich ein enorm wichtiges Heimspiel. Tatsächlich gibt es in Anbetracht der Tabellensituation keine Alternative zu einem Sieg. Selbst ein Remis dürfte für die Endabrechnung zu wenig sein. Sechs Punkte hat Schlusslicht Ederbergland Rückstand auf den Drittletzten Griesheim. Acht Punkte sind es gar auf einen Platz, der den Klassenerhalt garantiert.

Anpfiff für das richtungweisende Spiel im Battenberger Entenpark ist am Samstag um 15 Uhr. (zhw/had)