FSC Lohfelden: „Ein frühlingshaftes 0:0“

Kassel/Eddersheim – Der FSC Lohfelden muss in der Fußball-Hessenliga weiter auf sein erstes Auswärtstor 2019 warten. Aber immerhin holte das Team von Trainer Alfons Noja den ersten Punkt auf fremden Platz in diesem Kalenderjahr. Das Spiel beim FC Eddersheim endete 0:0.

„Es war ein frühlingshaftes 0:0“, sagte Noja nach der Partie. Die Zuschauer in Eddersheim sahen eine Partie mit wenigen Höhepunkten. Die Lohfeldener waren gegen die starke Offensive der Gastgeber zunächst darauf bedacht, hinten gut zu stehen. „Der Plan ging in der Defensive auf. Ich bin mit der ersten Halbzeit und der kämpferischen Einstellung super zufrieden“, sagte Noja. Die Gäste hatten Turgay Akbulut, einen der besten Torjäger der Liga, und den dynamischen Anthony Wade gut im Griff. Und in der Offensive hatte der FSC die große Chance zur Führung. Nach Vorarbeit von Nasuf Zukorlic über die rechte Seite bekam Tjarde Bandowski im Strafraum den Ball. Aber seinen Schuss parierte der FCE-Torwart.

In der 40. Minute kam es zum Knackpunkt der Partie. Nach einer Tätlichkeit sah Eddersheims Patrick Hilser die Rote Karte. In Überzahl dominierten die Lohfeldener die zweite Halbzeit. Aber die Südhessen zogen sich weit zurück, verteidigten nun mit einer Fünferkette.

„Den einzigen Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen muss, ist, dass wir uns in Überzahl zu wenige Chancen herausgespielt haben“, sagte Noja und fügte hinzu: „Aber ich kann mit dem Unentschieden gut leben. Wir können damit zufrieden sein.“ Schließlich baute der FSC damit den Vorsprung auf die Abstiegsplätze um einen Zähler auf vier Punkte aus.