FSC Lohfelden will in Eddersheim nachlegen

Ehrgeizig: Maurice Fiolka tritt mit Lohfelden in Eddersheim an.

Kassel – Der FSC Lohfelden hat sich nach der Winterpause mit drei Heimsiegen Luft im Abstiegskampf verschafft. Nun will der Fußball-Hessenligist im Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Eddersheim nachlegen.

Die Abstiegsregelung

Die Zahl der Absteiger aus der Hessenliga kann zwischen zwei und fünf variieren. Eines steht fest: Da die Liga auf 18 Teams aufgestockt wird, gibt es einen Absteiger weniger. Ansonsten hängt diese Zahl von den Absteigern aus der Regionalliga ab – und dort wiederum an den denen aus der 3. Liga.

Bei jetzigem Stand müssten Dreieich und Stadtallendorf in die Hessenliga runter – dort würde es vier Absteiger geben. Wenn es in der Regionalliga auch den FSV Frankfurt erwischt, steigt die Zahl auf fünf. Lohfeldens Vorsprung beträgt auf die Abstiegsplätze drei Zähler. Trainer Alfons Noja will sich in der Schlussphase der Saison aber am liebsten mit diesen Rechenspielen nicht befassen müssen. Sein Motto lautet: „Siegen statt rechnen.“

Die Form

Beide Teams sind gut drauf. Der FSC gewann drei der fünf Spiele nach der Winterpause, Eddersheim sogar vier von fünf. Aber: Lohfelden siegte dreimal zu Hause, auswärts verlor der FSC zweimal – bei 0:7 Toren. „Wir müssen jetzt auswärts ein anderes Gesicht zeigen“, fordert Noja. „Wir sind noch in der heißen Phase mit den Spielen gegen die direkten Kontrahenten. Wir müssen jetzt die Basis für den Klassenerhalt legen.“

Das Hinspiel

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Noja über das Hinspiel. Das Video von dieser Partie sah sich der Trainer am Montag noch einmal an. Die Lohfeldener mussten damals einige umstrittene Entscheidungen der Schiedsrichterin hinnehmen und unterlagen 1:3.

Der Gegner

Eddersheim ist ein unangenehmer Gegner. „Sie treten zwar geschlossen auf, aber sie sind von den Toren von Turgay Akbulut abhängig“, sagt Noja. Der Stürmer zählt mit seinen 22 Treffern zu den besten Torjägern der Liga. „Es ist die halbe Miete, wenn wir ihn aus dem Spiel nehmen. Wir müssen hinten gut stehen“, sagt der Coach.

Das Personal

Personell sieht es gut aus für Lohfelden. Lediglich Enis Salkovic fehlt aus beruflichen Gründen.