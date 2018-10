Fußball-Hessenliga: Baunatal fährt mit breiter Brust nach Hünfeld

Baunatal. Es läuft bei Fußball-Hessenligist KSV Baunatal. Nur die Chancenverwertung bereitet derzeit Sorgen. Am Samstag beim Hünfelder SV soll es besser werden.

Viel zu meckern gibt’s beim KSV Baunatal derzeit nicht. Tabellenplatz drei in der Fußball-Hessenliga, nur am ersten Spieltag gegen Fulda/Lehnerz verloren, ein sehr breiter und ausgeglichener Kader – wäre da nicht die Chancenverwertung. „Es ist unfassbar, was wir für Dinger versiebt haben“, sagt Trainer Tobias Nebe. Nicht auszudenken, wo die Baunataler stünden, wenn sie nur einen Teil ihrer Möglichkeiten genutzt hätten. „Ab und an denkt man darüber nach“, sagt Nebe. Am Samstag gegen den Hünfelder SV soll es besser werden.

Der Baunataler Coach rechnet mit einem unbequemen Gegner. Gerade Teams aus dem oberen Tabellendrittel ärgern die Osthessen besonders gern. Trotzdem reist der KSV mit breiter Brust nach Hünfeld. „Wir sind gefestigt, stecken Rückstände weg und lassen den Ball gut laufen. Kurzum, ich kann mich eigentlich nicht beklagen“, lobt Nebe seine Mannschaft. Jetzt muss es morgen ab 15 Uhr nur noch mit dem Toreschießen besser klappen. So könnte es funktionieren:

Standardsituationen herausholen: Die WM in Russland hat gezeigt, wie viel Kapital aus Eck- und Freistößen geschlagen werden kann. Im Training würde er verschiedene Varianten ausprobieren, sagt Nebe. Für direkte Freistöße ist Abwehrchef Mario Wolf der richtige Mann. Mit seinem linken Hammer hat der Kapitän in den vergangenen Jahren mehrmals für Torjubel gesorgt. Zudem versprüht Wolf Gefahr bei Kopfbällen nach Ecken oder Freistößen. Für solche Situationen kommen auch Daniel Borgardt und Felix Schäfer infrage. Aber erst mal müssen die Baunataler diese Standards herausholen.

Stürmer versorgen: Die KSV-Spieler kombinieren ansehnlich. Das sieht vor dem gegnerischen Strafraum aber manchmal ein bisschen nach Handball aus. „Wir müssen den Ball noch konsequenter in die Mitte bringen und unsere Angreifer mit Hereingaben versorgen“, fordert Nebe. Klassische Strafraum-Stürmer hat er ja in seinen Reihen, zum Beispiel Thomas Müller und Rolf Sattorov.

Tempo anziehen: Schnell umschalten bei Ballgewinn und Tempo anziehen – das können die Baunataler. „Im besten Fall spielen wir noch einen präzisen Pass in die Schnittstelle der Abwehr“, sagt Nebe. Typen wie Manuel Pforr und Nico Schrader gehören zu jenen, die Geschwindigkeit reinbringen. So viel zur Theorie. Am Ende gilt die alte Floskel: Hauptsache, das Ding ist drin. Egal wie.

Der aktuelle Stand in der Fußball-Hessenliga