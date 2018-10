Hessenliga: Baunatal gewinnt Derby gegen Ederbergland, Lohfelden torlos

Kassel. Der KSV Baunatal bleibt nach dem Sieg gegen den FC Ederbergland in der Spitzengruppe der Fußball-Hessenliga.

Der FSC Lohfelden spielt einen Tag nach Bekanntwerden des Rücktritts vom Vorsitzenden Willi Becker 0:0 in Hünfeld. Die Zusammenfassung:

KSV Baunatal

Der KSV Hessen hatte bereits um 14 Uhr angefangen und mit einem 2:1-Sieg gegen Griesheim vorgelegt. Der KSV Baunatal begann um 15 Uhr und legte mit einem 4:2-Erfolg beim FC Ederbergland nach – und steht durch das bessere Torverhältnis nun wieder vor den Kasselern. Und das bei einem Spiel weniger.

Der Ex-Vellmarer Robin Wissemann hatte Ederbergland in Führung gebracht (46.). Doch dann legte der KSV Baunatal los. Daniel Borgardt (50.) und Thomas Müller (54.) drehten mit einem Doppelschlag zunächst die Partie. Ein Doppelpack von Rolf Sattorov (82. und 88.) machte dann alles klar. Daniel Gora verkürzte in der 90. Minute nur noch zum 2:4.

FSC Lohfelden

Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass Lohfeldens Vorsitzender Willi Becker zurückgetreten ist. Einen Tag später holten den Lohfeldener nach zuletzt drei Niederlagen zumindest einen Punkt in Hünfeld. 0:0 lautete das Endergebnis.

Ausblick

Am Wochenende stehen die nächsten Partien an. Der KSV Baunatal (3.) empfängt am Samstag ab 15 Uhr den FC Eddersheim. Der KSV Hessen (4.) tritt ebenfalls ab 15 Uhr bei Rot-Weiss Hadamar an. Der FC Ederbergland (17.) bekommt es zur gleichen Zeit mit dem FC Bayern Alzenau zu tun. Und der FSC Lohfelden (14.) spielt am Sonntag ab 15 Uhr gegen Friedberg.

