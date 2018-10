0:5 - FC Ederbergland  erlebt Debakel bei Aufsteiger Bad Vilbel

Bad Vilbel. Der Trainerwechsel hat beim Fußball-Hessenligisten FC Ederbergland keine neuen Kräfte freigesetzt. Gestern Abend setzte es für das Schlusslicht nach einer vor allem im ersten Abschnitt erschreckend schwachen Leistung eine 0:5 (0:4)-Niederlage.

Das Interimstrainerduo Fajko Efendic und Fabian Glaßl nahm drei Veränderungen in der Startelf vor. Für den verletzten Christoph Völker rückte Benjamin Wolf in die Startelf, auch Jonas Dienst spielte von Beginn an. Auf der Torhüterposition gab es ebenfalls einen Wechsel: Dominik Geiss ersetzte Philipp Hartmann.

Was der FCE dann im ersten Abschnitt zeigte, war alles andere als hessenligatauglich. Die Gäste liefen vom Anpfiff an ihren Gegenspielern nur hinterher, fanden überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Das nutzte der FV Bad Vilbel – der bislang in 14 Spielen gerade einmal 14 Tore erzielt hatte – gnadenlos aus. Vier Mal klingelte es im ersten Abschnitt im Kasten der Gäste, das erste Mal schon nach drei Minuten, als der FCE nach einer Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam und Benjamin Sabic aus dem Gewühl heraus traf. „Da hat das Spiel nicht mal richtig angefangen und schon steht es 1:0. Da war alles, was wir uns vorgenommen haben, über den Haufen geworfen worden“, wusste Efendic.

Und es kam noch schlimmer für seine Mannschaft: Nach elf Minuten foulte Wolfgang Klaus Kristijan Bejic im Strafraum, erneut Sabic verwandelte den Elfmeter sicher in den Winkel.

Zehn Zeigerumdrehungen später kombinierte sich der Aufsteiger, der gefühlt 80 Prozent Ballbesitz hatte, ungestört von der eigenen Hälfte in den FCE-Strafraum, Maximilian Brauburger vollendete zum 3:0. Als fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff wieder Sabic den zweiten Elfmeter sicher zum 4:0 vollstreckte – zuvor hatte Marco Kovacevic Bejic gefoult – war das Debakel bereits perfekt.

Immerhin: Im zweiten Durchgang kam der FCE ein wenig engagierter aus der Kabine, auch wenn im Spiel nach vorne weiter nicht sonderlich viel gelang. Die einzige Chance im gesamten Spiel für die Gäste vergab Wolfgang Klaus, der an FV-Torhüter Sadra Sememy scheiterte (55.). Auf der anderen Seite erhöhte Bad Vilbel mit einer der wenigen Möglichkeiten im zweiten Durchgang zum Endstand, als die FCE-Abwehr Bejic am 16er nicht attackierte (73.).

Fajko Efendic zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht. „Das, was wir angesprochen haben, nämlich aggressiv drauf zu gehen, habe ich von meiner Mannschaft nicht gesehen.“