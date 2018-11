FC Ederbergland schöpft nach 1:0-Sieg wieder Hoffnung im Abstiegskampf

Neu-Isenburg. Der FC Ederbergland hat das nächste Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga gesendet. Bei der Spvgg. Neu-Isenburg gewann der FCE gestern mit 1:0 (1:0). Das goldene Tor erzielte Robin Wissemann nach sieben Minuten.

„Wir sind wieder dran und haben nur noch fünf Punkte Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz“, freute sich Trainer Miroslav Emejdi nach dem zweiten Sieg in Folge. Und weiter: „Wir sind wieder voll im Geschäft.“

Der FCE startete in das zweite Kellerduell binnen einer Woche engagiert. Die Gäste traten zweikampfstark auf, attackierten die Platzherren früh und gaben keinen Ball verloren, wobei insbesondere Valon Ademi eine starke Leistung im defensiven Mittelfeld bot. Er war immer da, wo es nötig war, und lenkte von hinten geschickt das FCE-Spiel.

In die Karten spielte Ederbergland dabei natürlich eine frühe Führung: Sieben Minuten waren gespielt, da erkämpfte sich Manuel Todt einen Ball, setzte Robin Wissemann in Szene, der den Neu-Isenburger Schlussmann Andreas Rudolf tunnelte – 0:1.

Mit dem Vorsprung im Rücken kontrollierte Ederbergland zunächst die Partie. Der taktisch sehr diszipliniert auflaufende FCE baute ruhig und besonnen seine Angriffe auf, auch wenn Chancen in der Folge Mangelware blieben.

Im zweiten Durchgang waren die Hausherren dann deutlich engagierter und setzten den FCE immer stärker unter Druck. Neu-Isenburg belagerte zeitweise den Strafraum der Ederbergländer, die kaum noch für Entlastung sorgen konnten. Allerdings dauerte es lange, ehe die Gastgeber zu Chancen kamen. Nach 72 Minuten visierte Carlos McCrary den Pfosten des FCE-Tores an. Dann zeigte Dominik Geiss im FCE-Tor seine Klasse. Hatte er schon zuvor etliche Flanken der Neu-Isenburger sicher gefangen, klärte er vier Minuten vor dem Abpfiff einen Kopfball von Evanggelos Bellos und drehte in der Nachspielzeit auch einen Schuss von Kamikawa um den Pfosten. Auf der anderen Seite verpasste es der FCE bei Kontern, das Spiel in der Schlussphase zu entscheiden. So scheiterten Ademi (84.), Todt (87.) und Jonas Dienst (89.).