Heimpleite, Verletzung, Trainerwechsel: Woche zum Vergessen für Ederbergland

Allendorf. Es war eine Woche zum Vergessen für den FC Ederbergland. Am Samstag die deprimierende 2:4-Niederlage gegen Ginsheim, am Mittwoch die Trennung von Trainer Vladimir Kovacevic. Dazu verletzte sich Janis Wolff am Montag schwer beim Training.

Für den Fußball-Hessenligisten kommt es vor dem Spiel in Bad Vilbel am heutigen Freitag (19.30 Uhr) knüppeldick. „Es gibt Wochen, die braucht man nicht. Die gehört dazu“, gab der sportliche Leiter Wolfgang Werth offen zu.

Den ersten Schock gab es am Montag. Eigentlich stand eine lockere Trainingseinheit auf dem Plan. Es kam aber anders. Nach einem Zweikampf sank Janis Wolff mit böse verdrehtem Fuß zu Boden. Mit Verdacht auf Wadenbeinbruch und Syndesmose-Riss wurde er ins Krankenhaus gebracht, heute soll er operiert werden. Zurück blieben geschockte Mitspieler und ein ratloser Trainer. „Es ist derzeit wie verhext“, sagte Kovacevic, der die Einheit sofort abbrach.

Am Mittwoch folgte der nächste Paukenschlag: Der FCE gab die Trennung von Kovacevic bekannt. Der Vorstand informierte am Abend die Mannschaft über die Trennung vom Trainer, dem die sportliche Talfahrt in den vergangenen Wochen spürbar zugesetzt hatte. Dreieinhalb Jahre stand Kovacevic an der Seitenlinie – es war für den FCE eine erfolgreiche Zeit. Kovacevic führte den Verein in die Hessenliga zurück und hielt dort zwei Spielzeiten lang die Klasse – trotz der bescheidenen Mittel und trotz des immensen Verletzungspechs. „Dafür hat er ganz großen Respekt verdient“, unterstreicht Werth, dem die Trennung „nicht leicht gefallen ist“.

Beim Spiel in Bad Vilbel werden Fajko Efendic und Fabian Glaßl die Mannschaft betreuen. Am Donnerstag gab es eine Mannschaftssitzung, in der sich das Team auf die bevorstehende Aufgabe eingeschworen hat. Die Partie beim Aufsteiger ist ungemein wichtig: Mit drei Punkten wäre der FCE wieder mitten drin im Geschehen. Denn die sicheren Plätze sind – und das ist aus Sicht von Tabellenschlusslicht Ederbergland durchaus bemerkenswert – immer noch in Reichweite. So ist der kommende Gegner auf Rang zwölf nur sechs Punkte entfernt und hat dabei schon zwei Spiele mehr ausgetragen. „Das wird derzeit ein wenig verkannt. So dramatisch ist die Lage noch nicht. Das rettende Ufer ist noch gut zu sehen“, sagt Werth.

Der hofft, dass bei seinem Team der Knoten platzt. „Es können ja ruhig dreckige Siege sein“, sagt Werth und fügt mit Blick auf Bad Vilbel hinzu: „Ein schönes schmutziges 1:0 reicht ja.“ Dafür will der FCE im Frankfurter Norden sicher stehen und nach vorne Nadelstiche setzen. „Allerdings müssen wir die individuellen Fehler abstellen“, weiß Werth.

Personell sieht es erneut angespannt aus. Auch Christoph Völker gesellte sich ins Lazarett, er zog sich gegen Ginsheim eine laut Werth heftigere Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Michael Möllmann quält sich weiter mit muskulären Problemen herum – Einsatz offen.

Der Bus nach Bad Vilbel fährt heute um 16.30 Uhr vom Parkplatz des Battenberger Schwimmbades ab.