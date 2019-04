FC Ederbergland verliert gegen Spitzenreiter Gießen 0:4

Allendorf. Der Spitzenreiter der Fußball-Hessenliga war für den FC Ederbergland eine Nummer zu groß. Gegen den FC Gießen gab es eine 0:4 (0:1)-Niederlage.

Die war am Ende verdient, auch wenn der FCE sich im ersten Abschnitt teuer verkaufte. Die Gastgeber standen zunächst gut in der Abwehr und setzten nach vorne den ein oder anderen Nadelstich, allerdings blieben große Chancen aus. Effektiver waren die Gäste, die nach 34 Minuten durch Noah Michel in Führung gingen. Als der gleiche Spieler zehn Minuten nach der Pause das 0:2 erzielte, war die Entscheidung gefallen. Damjan Marceta (76.) und Cem Kara (87.) erhöhten noch zum Endstand. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut und sauber mitgehalten, mit dem 2:0 war das Spiel dann entscheiden“, sagte Fabian Glaßl, der den erkrankten Trainer Miroslav Emejdi an der Linie vertrat.