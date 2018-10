Ederbergland verbessert, verliert aber auch gegen den KSV Baunatal 

Battenberg. Auch im zweiten Spiel innerhalb von wenigen Tagen gegen einen Spitzenverein in der Fußball-Hessenliga gab es für den FC Ederbergland nichts zu holen. 2:4 (0:0) hieß es gegen den Tabellendritten KSV Baunatal.

Immerhin: Die Gastgeber zeigten sich in Sachen Körpersprache, Einstellung, Leidenschaft und Zweikampfverhalten erheblich gegenüber dem 0:9-Debakel bei Spitzenreiter Gießen verbessert. Belohnt wurde das gegen die VW-Städter allerdings nicht.

Im verteilten ersten Abschnitt hatte der FCE einige gute Möglichkeiten, es wurde aber mit einem 0:0 die Seiten gewechselt. Direkt nach Wiederanpfiff ging Ederbergland in Führung: Serkan Erdem setzte Robin Wissemann in Szene, der drehte sich in Gerd-Müller-Manier um seinen Gegenspieler und traf zum 1:0.

Der Jubel hielt allerdings nicht lange. Keine acht Minuten später lag der FCE in Rückstand. Zunächst glich Daniel Borgardt per Kopf nach einer Ecke aus (50.), vier Minuten später traf Thomas nach einem Einwurf. Zwar hatten die Gäste nun Oberwasser, die Gastgeber allerdings verpassten es, einige vielversprechende Kontersituationen konsequenter zu Ende zu spielen.

So folgte die Entscheidung in der Schlussphase: Rolf Sattorov - erst nach einer Ecke, dann per Foulelfmeter - erhöhte auf 1:4. Daniel Gora konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen.

„Es war sicher eine verbesserte Einstellung“, sagte FCE-Trainer Vladimir Kovacevic. „Aber wir machen Fehler, die ich mir nicht erklären kann. Wir sprechen das immer wieder an und es funktioniert dann nicht“, sagte er, unter anderem auch in Bezug auf die fehlerhafte Zuordnung bei gegnerischen Standardsituationen.

Viel Zeit zum Erholen gibt es für Ederbergland nicht. Schon am Samstag folgt mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Alzenau der nächste Gegner aus dem Spitzentrio der Hessenliga. Dann folgen endlich wieder Gegner auf Augenhöhe.

Von Rainer Maaß