Erfolg in Fulda: KSV Baunatal siegt nach Traumstart

Kassel. Der KSV Baunatal bleibt in der Fußball-Hessenliga in der Erfolgsspur. Die Nordhessen gewannen am Samstagnachmittag sogar beim Meisterschaftskandidaten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1 (2:1) und sind damit seit fünf Partien ungeschlagen – davon gewannen sie vier Spiele.

Die Baunataler erwischten bei der Premiere für Barockstadt im Stadion Johannisau vor 1000 Zuschauern einen Traumstart: Nico Schrader trifft nach einer Ecke von Malte Grashoff nach 13 Minuten. Und der KSV legt sofort nach. Anstoß Barockstadt. Ballverlust. Manuel Pforr dribbelt drei Gegenspieler aus und trifft. 2:0 nach 14 Minuten.

Aber die Fuldaer schlugen sofort zurück. In der 18. Minute verkürzte Patrick Broschke nach einem Eckball auf 1:2. Doch diese Führung verteidigten die Gäste fortan geschickt. In der zweiten Hälfte hätten sie beim Pfostenschuss von Felix Schäfer (50.) sogar fast das 3:1 erzielt. So blieb es aber beim 2:1-Erfolg der Baunataler, die damit den vierten Tabellenplatz verteidigten.

Und was machten die anderen nordhessischen Hessenliga-Vertreter? Der FC Ederbergland hat an diesem Spieltag spielfrei. Bereits am Freitagabend gewann der KSV Hessen Kassel das Derby gegen den FSC Lohfelden durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ingmar Merle mit 1:0. Die Löwen bleiben allerdings auf dem dritten Tabellenrang, da am Samstag sowohl Spitzenreiter FC Gießen (5:1 in Waldgirmes) als auch der Zweite, FC Bayern Alzenau (2:1 in Hadamar), gewann.