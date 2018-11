KSV Baunatal muss sich mit remis gegen Griesheim begnügen

Eigentlich gibt einer Mannschaft der Treffer zum 1:0 Sicherheit. Eigentlich. Beim KSV Baunatal war das im Heimspiel gegen Viktoria Griesheim anders.

Nach der 1:0-Führung durch Mario Wolf (52. Minute) wirkte der Fußball-Hessenligist plötzlich nervös und spielte Fehlpass um Fehlpass. Einer von diesen war Ausgangspunkt des Griesheimer Treffers zum 1:1-Endstand.

„Von Sicherheit ist bei uns zurzeit nicht so viel zu sehen – selbst wenn wir führen nicht“, sagte KSV-Stürmer Thomas Müller. „Wir waren nach der Führung fahrig“, erklärte Trainer Tobias Nebe und fügte hinzu: „Nach dem 1:0 hat Zoran (Anmerkung Redaktion: Torwarttrainer Zeljko) zu mir gesagt, dass eine souveräne Mannschaft jetzt das 2:0 nachlegen würde. Aber diese Souveränität haben wir derzeit nicht.“

Die Baunataler zeigten im Parkstadion zwei verschiedene Gesichter. Es gab Phasen, in denen sie zielstrebig nach vorn spielten und zu Chancen kamen. So wie in den ersten sechs Minuten, als die Gastgeber die Griesheimer überrannten und drei Strafraumszenen erzwangen. Und es gab Phasen, in denen Konzentration und Abstimmung fehlten. Daraus ergaben sich viele Fehlpässe, die die taktisch gut eingestellten Gäste dazu einluden, ihre Stärke zu zeigen: das Umschaltspiel. Ein Grund für die fehlende Konstanz im Baunataler Spiel ist sicherlich die Personalsituation. „Wir haben derzeit eine schwierige Phase. Wir hatten zwar heute wieder einen 18-Mann-Kader und waren auch von den Namen her gut besetzt. Aber einige hatten lange nicht gespielt oder konnten wenig trainieren“, sagte Nebe.

Einer von diesen Spielern, die auf die Zähne bissen, war Mario Wolf. Der Kapitän musste zuletzt wegen einer Zerrung pausieren. Dennoch stellte er sich in den Dienst der Mannschaft. Und das war gut für den KSV. Der Innenverteidiger stabilisierte nicht nur die Abwehr, sondern traf auch zum 1:0. Nach einem Eckball von Manuel Pforr köpfte er in der 52. Minute die Führung. Ein typischer Wolf-Treffer.

Aber wie schon erwähnt, wirkte sich die Führung für die Hausherren eher negativ aus. Nach einem erneuten Ballverlust des KSV schalteten die Gäste schnell um. Ali Kazimi flankte von links und Alexandru Paraschiv (60.) schob zum 1:1 ein.

Zwar erholten sich die Baunataler noch einmal und hatten vor allem durch drei Aktionen von Müller Chancen, ein Tor gelang ihnen nicht mehr. „Wir haben insgesamt zu wenig Fußball gespielt, und die Bälle häufig zu schnell wieder verloren“, sagte Müller.

Das Fazit von Nebe lautete: „Es war ein gerechtes Unentschieden.“ Das stimmt, auch weil sich Glück und Pech ausglichen. Die Griesheimer trafen nach einem Freistoß von Pedro Araujo da Silva (43.) den Pfosten und nach dem Schuss von Kazimi (64.) die Latte. Auf der anderen Seite rettete Kazimi nach einer Ecke erst beim Kopfball von Maximilian Blahout und dann beim Nachschuss von Felix Schäfer für seinen Torwart auf der Linie (37.). Und in der 89. Minute köpfte Vyacheslav Petrukhin den vermeintlichen Siegtreffer für den KSV, aber der Schiedsrichter entschied auf Foul. So blieb es beim 1:1.

