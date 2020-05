KSV Hessen und KSV Baunatal hoffen auf die Kleingruppen

Bald wieder Training bei Fußball-Hessenligisten möglich?

+ Löwen-Trainer: Tobias Damm

Der Profi-Fußball darf wieder loslegen, für die höchste hessische Spielklasse gilt das nicht. Spätestens am 16. Mai will sich der Hessische Fußball-Verband (HFV) über das weitere Vorgehen äußern. Die beiden heimischen Fußball-Hessenligisten, KSV Hessen Kassel und KSV Baunatal, werden wahrscheinlich nicht so schnell auf den Platz zurückkehren – zumindest nicht für ein Pflichtspiel.