Emejdi will im Sommer gehen: FC Ederbergland muss neuen Trainer suchen 

Allendorf. Überraschung beim FC Ederbergland: Miroslav Emejdi wird seinen Vertrag nicht verlängern und nur bis zum 30. Juni 2019 Übungsleiter des Vereins sein.

Das gaben sowohl Emejdi, als auch der sportliche Leiter Wolfgang Werth am Mittwoch bekannt.

Emejdi hatte bereits vor der Trainingseinheit am Dienstagabend die Mannschaft über seinen Schritt informiert. „Einige in der Mannschaft wirkten geschockt“, erklärte Emejdi. „Im Oktober, als mich der FCE ansprach, war nicht absehbar, wie stark ich beruflich eingespannt würde“, erklärte der Polizist. Emejdi fügt aber sofort an, dass es ihm nicht leicht gefallen war: „Ich wäre mit dem FCE jeden Weg gegangen. Ich wollte mittelfristig etwas bewegen. Aber vielleicht kommt es in ein paar Jahren wieder mal zu einer Zusammenarbeit.“

Emejdi war, wie Werth seinerzeit sagte, „die Julian-Nagelsmann-Lösung“ des FCE. Vom Gruppenligisten VfL Biedenkopf kommend, fanden sich zunächst mehr Kritiker als Befürworter für den Nachfolger von Vladimir Kovacevic. Vorteil für beide Seiten war, dass weder der FCE mit sieben Punkten als Tabellenschlusslicht, noch Emejdi als Hessenliga-Neuling etwas zu verlieren hatten. Emejdi packte von der ersten Trainingseinheit energisch zu, impfte der Mannschaft reichlich Selbstvertrauen ein und entwickelte sie taktisch weiter. Durch die Serie von 13 Punkten in Folge mit Siegen gegen die Favoriten Fulda und Waldgirmes, wurde ein neues Feuer im Abstiegskampf entfacht.

Emejdi will auch nach seiner Abschiedsankündigung nicht locker lassen: „Ich bin noch immer überzeugt, dass man mit dieser Mannschaft nicht absteigen muss. Ich halte es wie Otto Rehhagel: Ich möchte nicht gehen, ohne etwas erreicht zu haben.“

Wolfgang Werth erklärte unterdessen, dass sich der Abschied für den Vorstand angedeutet habe: „Mirko hat uns gegenüber immer mit offenen Karten gespielt und klargestellt, dass es zeitliche Probleme gibt. Wir hätten gern mit ihm weiter gearbeitet.“

Ab sofort ist der FCE auf der Suche nach einem Nachfolger für die neue Saison. „Wir werden einen Trainer finden, der zu uns passt“, sagt Werth, der zum einen „in Ruhe Gespräche führen“ will, zum andern aber so schnell wie möglich einen neuen Coach präsentieren will, weil „auch die Spieler wissen wollen, mit wem wir in die neue Saison gehen.“ Und wie lautet das Anforderungsprofil? „Er soll zu uns passen, sportlich und menschlich.“