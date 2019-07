Hessenliga-Auftakt: Hammerprogramm für Kasseler Löwen und KSV Baunatal

Es kann noch kleine Änderungen geben, wenn die Macher der Vereine heute Abend in Grünberg dem Spielplan der Fußball-Hessenliga den Feinschliff geben werden.

Sicher indes ist: Die Kasseler Löwen und der KSV Baunatal haben ein schweres Auftaktprogramm. So muss der KSV Hessen gleich zum Saisonstart am 27. Juli beim Mitfavoriten Eintracht Stadtallendorf ran und empfängt den Regionalliga-Absteiger schon am vierten Spieltag (18. August) zum Rückspiel im heimischen Auestadion. Dazwischen liegen ein Heimspiel der Löwen gegen den ambitionierten Neuling FSV Fernwald (3. August) und ein Gastspiel beim zuletzt neuntplatzierten SC Waldgirmes am 10. August.

„Das ist ein ziemlicher Hammer mit harten Prüfungen gleich zu Beginn“, sagt Tobias Damm. Der Co-Trainer des KSV Hessen sieht die Vergleiche mit Stadtallendorf „als echte Herausforderung und Standortbestimmung. Nach diesen beiden Spielen werden wir schon einmal einordnen können, wo wir stehen“. Zumal sich die personelle Fluktuation bei den Mittelhessen nach dem Abstieg in Grenzen hielt und ein Großteil des Teams beisammen blieb. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt“, sagt Damm, und ist dennoch sicher: „Die Löwen werden bestens vorbereitet sein auf den Saisonstart.“

Der andere KSV aus Baunatal startet am 27. Juli mit einem Gastspiel beim FSV Fernwald in die Punktrunde, gibt seine Heimpremiere am 3. August gegen Waldgirmes, bestreitet dann am 10. August um 18.30 Uhr im DFB-Pokal sein Erstrunden-Heimspiel gegen Zweitligist VfL Bochum und erwartet dann Fernwald am 18. August zum zweiten Duell im heimischen Parkstadion.

„Das ist ein hartes Programm, da wird es schon ganz schön rund gehen“, urteilt Ralf-Jürgen Rößler. Der Sportliche Leiter in Baunatal hat insbesondere vor dem mittelhessischen Neuling Fernwald großen Respekt: „Das ist zwar ein Aufsteiger, aber beim FSV wurde personell ziemlich aufgerüstet. Das Team hat das Zeug dazu, oben mitzuspielen. Und im Sommer dort auf dem Kunstrasen anzutreten, das ist immer eine besondere Herausforderung.“

Die nur noch zwei nordhessischen Derbys sind vorgesehen am 7. September in Baunatal und am 21. März im Kasseler Auestadion. Die Winterpause soll nach dem 8. Dezember beginnen und am 29. Februar enden, der letzte Spieltag ist am 30. Mai 2020 vorgesehen.

HESSENPOKAL: KSV nach Calden, Derby beim FC Ederbergland

Schon am 23. Juli beginnt die erste Runde des Fußball-Hessenpokals. Der KSV Hessen Kassel muss bei der SG Calden/Meimbressen antreten, ein Termin steht hier aber noch nicht fest. Die weiteren Paarungen: 1. FC Schwalmstadt - SV Adler Weidenhausen (28. Juli, 15 Uhr), SSC Burg - FV Breidenbach (31.7; 18.30), FC Ederbergland - SC Willingen (31.7; 19.30), VfB Marburg - FSV Fernwald (31.7; 19.00), SV Hattendorf - SC Waldgirmes (31.7.; 19.00), SV Steinbach - SG Barockstadt Fulda/Lehnerz (23.7.; 18.00), SG Bad Hersfeld - SG Freiensteinau (n.n.).