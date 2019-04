Hessenliga: Baunatal und Lohfelden feiern Heimsiege

Baunatal – Der KSV Baunatal hat im nordhessischen Duell der Fußball-Hessenliga gegen den FC Ederbergland einen Heimsieg gefeiert. Die Gastgeber setzten sich am Samstagnachmittag mit 3:2 (1:0) durch. Auch der FSC Lohfelden gewann zuhause gegen den Hünfelder SV 2:0 (0:0).

Die Baunataler dominierten die Partie im Parkstadion von Beginn an. Und so sorgte Thomas Müller nach starkem Zuspiel von Florian Heussner für die 1:0-Führung (17. Minute). Der KSV machte weiter Druck. In der 22. und 23. Minute schoss Rolf Sattorov zweimal ins Tor, aber der Schiedsrichter hatte zweimal zuvor abgepfiffen – einmal wegen eines Fouls, einmal wegen Abseits.

Nach der Pause traf dann Sattorov nach einer Flanke des starken Patrick Krengel zum 2:0 (48.). Nun erspielten sich die Baunataler zahlreiche Chancen. Aber entweder scheiterten sie am besten Ederbergländer, Torwart Philipp Hartmann, oder trafen das Tor nicht. Wenn es 5:0 oder 6:0 gestanden hätte, hätten sich die Gäste nicht beschweren können. „Es war fatal, wie wir mit unseren Chancen umgegangen sind“, sagte KSV-Trainer Tobias Nebe.

In der verrückten Schlussphase wurden die Baunataler in der Defensive nachlässig. So kam der FCE plötzlich zu Chancen und Jermaine Hofmann verkürzte auf 1:2 (86.). Die Baunataler berappelten sich noch einmal, und Müller traf zum 3:1 (90. + 1). Aber das war es noch nicht, denn FCE-Stürmer Ernes Hidic erzielte noch das 2:3 (90.+2). „Wir waren heute in allen Belangen unterlegen. Wenn unser Torwart nicht so einen guten Tag erwischt hätte, wären wir hier baden gegangen“, sagte FCE-Trainer Miroslav Emejdi.

Die Lohfeldener machten mit dem Heimsieg gegen den direkten Kontrahenten im Abstiegskampf aus Hünfeld einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Für die Hausherren, die ihren vierten Heimerfolg nach der Winterpause feierten, traf Okan Gül in der 59. Minute zum 1:0. Enis Salkovic sorgte für den 2:0-Endstand.