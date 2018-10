Hessenliga: Gießen schlägt in Lohfelden eiskalt zu

Eine Nummer zu groß: So wie in diesem Kopfballduell von Gießens Vaclav Koutny (oben) gegen Lohfeldens Enis Salkovic setzte sich der Spitzenreiter auch deutlich im Nordhessenstadion gegen den FSC durch.

Lohfelden. Halbzeitpause im Nordhessenstadion. Der FSC Lohfelden liegt 0:3 gegen den FC Gießen zurück. Es scheint eine klare Angelegenheit für den Spitzenreiter zu sein. Aber: Das waren die ersten 45 Minuten der Partie in der Fußball-Hessenliga nicht.

Vielmehr fehlten dem FSC gleich dreimal nur wenige Zentimeter zum Torerfolg. Nasuf Zukorlic aus der Distanz und Mounir Boukhoutta per Handelfmeter trafen die Latte. Der Lupfer von Enis Salkovic von der Mittellinie ging knapp über das Tor. So steht es zur Pause 3:0 für den Tabellenführer – anstatt 3:3. Und am Ende gewinnen die eiskalten Gäste 5:0.

„Wir hatten heute die Möglichkeit, dass es ein großer Fußball-Nachmittag wird“, sagt FSC-Trainer Alfons Noja nach der Partie und hadert mit den drei vergebenen Großchancen in der ersten Halbzeit. „In einem Spiel gegen den Spitzenreiter brauchst du einen Dosenöffner und Matchglück.“ Beides hat der FSC nicht.

Die Gäste zeigen von Beginn an, über welche große Offensivpower sie verfügen. Schon in der zweiten Minute rettet Janik Sczcygiel für den Gastgeber auf der Linie. Der FCG macht weiter Druck. Aber nach einer Viertelstunde befreien sich die Hausherren aus der Umklammerung und setzen eigene Offensivakzente. Genau in dieser Phase schlagen die Gäste das erste Mal eiskalt zu. Drei Lohfeldener Abwehrspieler greifen Johannes Hofmann im Strafraum nicht an. Und der Mittelfeldspieler schließt sein Solo mit dem 1:0 ab (18. Minute).

Ein Schock für den FSC? Nein. Im Gegenteil. Das 0:1 spornt die Hausherren an. Aber es ist auch der Beginn der Lohfeldener Pechsträhne. Erst trifft Zukorlic mit seinem Distanzschuss nur die Unterkante der Latte (19.). Dann chippt Boukhoutta einen Strafstoß an fast dieselbe Stelle des Aluminiums (25.) – Salkovic hatte zuvor Kevin Nennhuber zu einem Handspiel gezwungen. „Ich habe mit dem verschossenen Elfmeter sehr zu kämpfen. Das 1:1 hätte uns neuen Schwung gegeben“, sagt Boukhoutta später.

Statt des Ausgleichs fällt kurz darauf das 2:0 für den FCG. Und wieder beweisen die Gäste ihre Kaltschnäuzigkeit. Hofmann passt in die Spitze auf Damjan Marceta, und der Torjäger trifft zum 2:0 (31.).

Nur eine Minute später hat der FSC seine dritte große Möglichkeit: Salkovic gewinnt an der Mittellinie den Ball. Er sieht, dass FCG-Torhüter Tolga Sahin etwas zu weit vor seinem Tor steht. Und schießt. Aber der Ball fliegt knapp über das Tor.

Die Gäste beeindruckt das nicht. Marceta ist plötzlich im FSC-Strafraum frei und erzielt das 3:0 (38.). „Sie haben eine unglaubliche individuelle Qualität, mit der sie nicht in die Hessenliga gehören“, sagt Boukhoutta.

Kurz nach der Pause sorgt Markus Müller mit dem 4:0 für die Entscheidung (51.). Die Spielfreude der Gäste ist schon lange geweckt. Sie stellen mit hohem Tempo und ansehnlichen Kombinationen den FSC in der zweiten Hälfte vor viele schwere Aufgaben. Lohfeldens Torwart Tobias Orth bewahrt durch seine Paraden gegen Müller (57., 66.) und den von Boukhoutta (77.) abgefälschten Ball sein Team zunächst vor einem noch größeren Rückstand. Beim 5:0-Endstand durch den Kopfball von Brian Mukasa (88.) ist auch er machtlos.

„Es war heute bitter, aber Gießen ist nicht unser Maßstab“, sagt Noja und blickt bereits voraus auf das Derby am Freitag in Baunatal.