KSV Baunatal startet mit 1:0-Sieg in die Restrunde

Mühsam war es, auch ein bisschen glücklich. Fußball-Hessenligist KSV Baunatal ist mit einem 1:0-Sieg gegen VfB Ginsheim in die Restrunde gestartet.

Mit einem breiten Grinsen marschierte Thomas Müller nach dem Schlusspfiff vom Feld. „Eigentlich ist das Spiel komplett an mir vorbeigelaufen“, sagte der Angreifer des KSV Baunatal. Aber in dieser einen Situation war er zur Stelle. Ein beherztes Dribbling an der Strafraumgrenze, ein satter Linksschuss flach ins Eck – Tor. Mit dem Treffer des Tages in der 74. Minute erlöste Müller den Fußball-Hessenligisten und sorgte gegen den VfB Ginsheim für einen gelungenen Start in die Restrunde.

Logisch, dass Baunatals Trainer Tobias Nebe mit diesem 1:0 (0:0) zufrieden war. Seinen Torschützen hob er bei der Analyse hervor. „Mich freut es für Thomas. In der Vorbereitung hat er hart gearbeitet, und sein Tor war eine überragende Einzelaktion.“ Genau so eine Einzelaktion musste auch her. Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als liefe die Partie auf eine Nullnummer hinaus. Oder sagen wir so: Die 200 Zuschauer im Baunataler Parkstadion bekamen nicht gerade ein Offensiv-Spektakel geboten.

Die Gäste, immerhin mit der Empfehlung eines Sieges gegen Spitzenreiter Gießen angereist, standen extrem tief, verteidigten zeitweise mit einer Fünfer- und davor mit einer Viererkette. Ginsheims Trainer Artur Lemm lobte seine Defensive und sprach von hohem Pressing. Nun ja, wenn er mit hoch zehn Meter vor dem eigenen Strafraum meinte, mag er wohl recht haben. Sei’s drum. Die Baunataler hatten ihre liebe Mühe, Lücken zu finden.

Sie gingen konzentriert zu Werke, versuchten zu kombinieren, aber waren dabei immer auf Sicherheit bedacht, sodass die Angriffe meistens sehr behäbig wirkten. Die eine oder andere Chance sprang trotzdem heraus. Die aussichtsreichste ließ Rolf Sattorov ungenutzt, als er allein auf Ginsheims Schlussmann David Stägemann zulief, aber der KSV-Stürmer zögerte und wurde von Sebastian Platten am Schuss gehindert (33.).

Und die Gäste? Die tauchten vereinzelt vor Baunatals Tor auf. Meistens wurde es bei Standards und nach lang geschlagenen Bällen gefährlich. Aber der KSV hatte ja noch Torwart Pascal Bielert in seinen Reihen. „Pascal hat uns in der einen oder anderen Szene im Spiel gehalten“, lobte Nebe. Dabei dachte er vermutlich an Bielerts unglaublichen Reflex in der 28. Minute. „Ich hatte nicht viel zu tun. Für mich war es heute eine undankbare Aufgabe“, sagte der Schlussmann. In den entscheidenden Momenten war aber auf ihn Verlass.

Wie auf Thomas Müller. „Klar tut mir das Tor gut“, sagte der Mann, der in der ersten Saisonhälfte des Öfteren zuschauen musste. Am Samstag belohnte er sich selbst für sieben Wochen Quälerei während der Winterpause. Kein Wunder, dass er schelmisch grinste.