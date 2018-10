Hessenpokal: KSV Baunatal steht vor hoher Hürde Hadamar

© Foto: And reas Fischer

Für den KSV Baunatal steht der nächste große Hessenpokal-Abend im Parkstadion an. Nach dem 2:1-Coup über den Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach im Achtelfinale ist am Dienstag der SV Rot-Weiss Hadamar im Viertelfinale zu Gast.

Das Team von Trainer Tobias Nebe hat das Halbfinale im Visier – und dann wäre sogar der DFB-Pokal nur noch zwei Schritte entfernt. Aber zunächst muss die hohe Hürde Hadamar genommen werden. Fünf Aspekte zum heutigen Heimspiel.

1. Der Gegner: Hadamar hat in der Hessenliga einen starken Lauf. Seit acht Spielen sind die Rot-Weissen ungeschlagen – davon gewannen sie sieben Partien. Damit zogen sie in der Tabelle auch am KSV vorbei und sind nun Vierter, Baunatal ist Fünfter. Ein weiteres Ausrufezeichen setzten die Gäste beim 9:0-Erfolg gegen Neu-Isenburg. Dort spielte ihr Torjäger Yves Böttler groß auf, traf viermal und ist mit 15 Toren auf Platz zwei der Hessenliga-Torjäger. „Sie haben eine überragende Offensive mit Böttler und Jann Bangert. Außerdem sind sie ein sehr robustes Team“, sagt KSV-Coach Nebe.

2. Das Personal: „Wir sind schon arg dezimiert“, sagt Nebe. Zwar steht der angeschlagene Niklas Künzel im Kader, aber dafür drohen Florian Heussner, Nico Möller (beide muskuläre Probleme) und Rolf Sattorov (Leistenprobleme) auszufallen. Hinzu kommen die nach ihren Roten Karten in der Liga auch im Pokal gesperrten Jonas Springer, Fatih Üstün und Joonhaeng Cho. „Wir spielen schon fast mit dem letzten Aufgebot“, sagt Baunatals Sportlicher Leiter Ralf-Jürgen Rößler und fügt hinzu: „Aber das haben wir in Gießen auch, und da haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht.“

3. Der Mutmacher: Gerne erinnern sich die Baunataler an das Achtelfinale zurück. Im Parkstadion schmiss der KSV vor fünf Wochen den Titelverteidiger und Regionalligisten Steinbach aus dem Pokal. Beim 2:1-Sieg erzielten Patrick Krengel und Rolf Sattorov die Tore. Nun hoffen die Baunataler auf den nächsten Pokalerfolg. „Wenn wir schon soweit gekommen sind, wollen wir auch ins Halbfinale“, sagt Nebe und weist daraufhin, wie attraktiv ein Weiterkommen bei Gegnern wie FSV Frankfurt oder Gießen im Halbfinale ist.

4.Die Serien: Die Baunataler starteten stark in die Hessenliga. Zwischenzeitlich waren sie in elf Partien am Stück ungeschlagen und lagen auf dem dritten Rang. Danach legten sie aber eine negative Serie hin – die Nordhessen sind seit vier Partien ohne Sieg, die vergangenen drei Spiele gingen verloren. Allerdings unterlagen sie zuletzt beim Spitzenreiter Gießen nach guter Leistung nur 0:1. „Darauf können wir auf jeden Fall aufbauen“, sagt Nebe.

5. Die Geschichte: Die Triumphe der Baunataler im Hessenpokal liegen schon etwas zurück. Die Nordhessen gewannen diesen 1982 und 1983. Der größte Erfolg in der jüngeren Vergangenheit war in der Saison 2014/15 der Einzug ins Viertelfinale. Damals war diese Runde nach einer 0:1-Niederlage gegen den VfB Gießen Endstation. Diesmal soll es mit dem Sprung ins Halbfinale klappen.

