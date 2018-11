Kann der FC Ederbergland in Neu-Isenburg nachlegen?

Neu-Isenburg. Die nächste Chance für den Fußball-Hessenligisten FC Ederbergland im Kampf gegen den Abstieg bietet sich am Sonntag. Ab 14.30 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Miroslav Emejdi bei der Spielvereinigung Neu-Isenburg zu Gast.

Die steht als Drittletzter einen Platz vor dem FCE, hat aber schon sechs Punkte Vorsprung. Wie gegen Flieden heißt das FCE-Motto: Es zählt nur ein Sieg.

Das weiß auch FCE-Trainer Miroslav Emejdi: „Wir werden sehen, ob wir nach dem Spiel eine Glitzerflasche oder drei Punkte haben. Neu-Isenburg will einen Sieg, aber mindestens ein Remis, damit sich der Abstand zu uns vergrößert oder zumindest bleibt. Aber auch wir werden alles geben, um die Distanz zum drittletzten Platz zu verringern.“

Emejdi freut sich, dass sich seine Mannschaft in seinen Augen in den vergangenen Wochen taktisch weiterentwickelt hat. Das Kollektiv hat beim 4:2 gegen Flieden überzeugt und genau das Kollektiv soll es auch in Neu-Isenburg richten. Als Beispiel führt Emejdi Lukas Guntermann an, der gegen Flieden zunächst auf der Bank saß und nach seiner Einwechslung ein Tor vorbereitete sowie einen Treffer selbst erzielte. „Er hatte die Chance, auf seine Nichtnominierung zu reagieren, und er hat richtig reagiert. Für alle gilt, dass es bei mir keine Stammplätze gibt“, unterstreicht der Trainer.

„Wir wollen mutig spielen. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an“, sagt Emejdi. Auch wenn die Wahl seiner personellen Mittel beschränkt ist, findet er etwas Positives: „Abgesehen von den Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.“

Fest steht, dass Gegner Neu-Isenburg eine der diszipliniertesten Mannschaften der Liga stellt, die mit Trainer Peter Hoffmann seit vielen Jahren eine bewährte Kraft an der Linie hat. Dennoch haben die Südhessen fünf ihrer acht Heimspiele verloren und stellen hinter dem FCE und Ginsheim die drittschwächste Deckung mit 43 Gegentoren.

Der letzte Sieg datiert vom 3. Oktober beim 5:3 gegen Ginsheim. Das Hinspiel verlor der FCE nach einer 1:0-Führung mit 1:4.